Skenes lanza un juego perfecto hasta la séptima entrada en triunfo de Piratas

Paul Skenes tuvo un juego perfecto hasta la séptima entrada, Konnor Griffin conectó el primer jonrón de su carrera en su cumpleaños número 20 e impulsó tres carreras para ayudar a los Piratas de Pittsburgh a vencer a los Cerveceros de Milwaukee 6-0 el viernes por la noche.

Skenes (4-1), ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional, no permitió que ningún corredor llegara a base hasta el sencillo de Jake Bauers al jardín derecho con dos outs en la séptima entrada. Buscaba convertirse en el primer lanzador en lograr un juego perfecto en el American Family Field, anteriormente conocido como Miller Park, inaugurado en 2001. Ya se han registrado dos juegos sin hits.

Skenes permitió un solo hit en siete entradas sin carreras. Ponchó a siete bateadores y no otorgó bases por bolas. Realizó 93 lanzamientos, 62 de ellos strikes.

Mason Montgomery e Isaac Mattson completaron el juego de un solo hit.

Skenes estuvo a punto de lograr otro juego sin hits en Milwaukee el 11 de julio de 2024, cuando no permitió hits en siete entradas en una victoria por 1-0. El único hit de los Cerveceros en ese partido fue el sencillo de Bauers ante Colin Holderman en la octava entrada.

Griffin conectó un jonrón solitario ante el abridor de los Brewers, Brandon Woodruff (2-1), en la tercera entrada.

El sencillo productor de carreras de Nick Gonzales en la cuarta entrada extendió la ventaja de Pittsburgh a 2-0. Los Piratas anotaron otra carrera en la quinta con un out forzado impulsado por Oneil Cruz. Ryan O'Hearn conectó un doble y anotó con un sencillo de Spencer Horwitz, ampliando la ventaja de los Piratas a 4-0 en la sexta entrada.

El sencillo de dos carreras de Griffin en la octava entrada puso a los Pirates arriba 6-0.

Los Cerveceros realizaron una serie de movimientos antes del partido, llamando al primera base/jardinero Tyler Black y al lanzador zurdo Shane Drohan de la filial Triple-A de Nashville. También enviaron al lanzador derecho Carlos Rodríguez a Nashville y designaron al jardinero Luis Matos para asignación.