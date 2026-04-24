Martínez conecta dos jonrones y los Guardianes castigan a Scherzer

Ángel Martínez conectó dos jonrones para lograr su primer partido con múltiples cuadrangulares en su carrera, Daniel Schneemann agregó el primer jonrón de apertura de su carrera y los Guardianes de Cleveland vencieron a los Azulejos de Toronto 8-6 el viernes por la noche.

Los tres jonrones fueron contra Max Scherzer (1-3) de Toronto, quien permitió siete carreras y seis hits en 2 1/3 entradas, su cuarta salida consecutiva sin victoria. Es la tercera vez en cinco aperturas esta temporada que Scherzer no logra completar tres entradas.

El lanzador derecho de los Guardians, Gavin Williams (4-1), permitió seis carreras y siete hits en seis entradas para obtener su cuarta victoria en cinco aperturas. Otorgó dos bases por bolas y ponchó a cuatro.

Hunter Gaddis lanzó la séptima entrada, Erik Sabrowski trabajó en la octava y Cade Smith cerró el partido para conseguir su sexto salvamento en ocho oportunidades.

Martínez coronó una primera entrada de cinco carreras con su cuarto jonrón de la temporada, y luego sacó a Scherzer del juego con un batazo con un out en la tercera entrada.

En su segundo jonrón, Martínez bateó de foul los primeros siete lanzamientos antes de recibir tres bolas consecutivas, y luego conectó el jonrón en el undécimo lanzamiento del turno al bate.

Martínez se ponchó en sus dos últimas apariciones al plato, pero terminó con dos hits en cuatro turnos al bate y cuatro carreras impulsadas. Es su segundo partido con cuatro carreras impulsadas esta temporada y el tercero de su carrera.

Kazuma Okamota y Jesús Sánchez conectaron jonrones solitarios para Toronto, pero los Blue Jays no pudieron superar el mal comienzo de Scherzer.

Sánchez conectó un jonrón en la primera entrada, el tercero de la temporada. Okamoto bateó un batazo de 430 pies que aterrizó en la segunda tribuna del jardín central en la segunda entrada, el cuarto de la temporada.

El jardinero de los Blue Jays, Nathan Lukes, abandonó el partido en la primera entrada debido a una molestia en el tendón de la corva izquierdo. Lukes conectó un doble al inicio de la entrada, pero se retiró tras una breve conversación con el preparador físico y el mánager John Schneider.