La fuerza de la esperanza: un nuevo comienzo

Cada año, cuando el verano da paso al otoño, la naturaleza se embulle en un proceso de renovación, despertando así, esperanza en el corazón de muchas personas.

Este sentimiento se magnifica con la llegada de Rosh Hashaná, conocido como el Año Nuevo judío, que comienza con la luna nueva de septiembre, este año, el 23 de septiembre y se extiende hasta el 2 de octubre, del 2025.

La tradición de tocar el shofar, un cuerno de carnero, el mes de las trompetas, simboliza el despertar del espíritu y el llamado a la reflexión y el cambio.

Las trompetas resuenan anunciando la llegada de la cosecha y la prosperidad, y con ellas, sugiere reconexión espiritual, la fe y el perdón.

Rosh Hashaná, en el calendario judío se refiere a la cabeza del año, o Año Nuevo, es un momento de introspección y renovación personal. Durante siglos, esta festividad ha sido un pilar para las comunidades judías, y de muchas escuelas espirituales que honran la naturaleza, procurando vivir en armonía con el idioma de los cielos.

Tal como decía el Dr. S. Raynaud, un Maestro filosófico Frances: “El cielo, es un gran libro, abierto por el amor de Dios, a la inteligencia del hombre”. Independientemente de nuestras creencias espirituales y nuestra práctica religiosa, es sabio evaluar nuestras acciones y hacer planes para un futuro mejor.

Cultivar la empatía, ponernos en el lugar de los demás y si no podemos ayudar, por lo menos, es de valioso no agregar cargas innecesarias y heridas en otros. Perdonar y perdonarnos, soltar rencores y hábitos perniciosos, favorece sanación y ayuda al mejoramiento de todos.

En este tiempo de regeneración, hay varios rituales que son tradicionales y el que desee podría incorporar quien vibre en esa frecuencia, con el fin de prepararse un ciclo más próspero y pleno:

• Dedica tiempo a la introspección. Evalúa tus logros y desafíos del año. Anota tus metas y los pasos que darás para alcanzarlas. La reflexión consciente es el primer paso hacia la transformación.

• Enciende velas con la intención de iluminar el camino hacia tus metas. Renovación de tu vínculo espiritual, simbolizando la luz de la esperanza y la guía en momentos de oscuridad.

• Durante Rosh Hashaná, se acostumbra a comer manzanas con miel, simbolizando el deseo de un año dulce. También se consume granada, cuyos numerosos granos representan la abundancia y las bendiciones.

• La transformación personal no está completa sin considerar apoyar a otros en su camino hacia la prosperidad. Podría no requerir necesariamente incurrir en cash aunque de eso que se da, se recibe en abundancia, el voluntariado que implica dedicar tiempo a organizaciones que promuevan el bienestar es una opción.

Donar talentos puede ser aún más valioso e impactar más, puede ser invaluable para el crecimiento de otros. Cada acción, por pequeña que parezca, puede contribuir a un cambio positivo.

Que este septiembre, sea memorable, permite deja que el sonido de las trompetas te llene de esperanza y motivación. Abre tu corazón a la transmutación y a la resiliencia.

Con cada ritual y acto de bondad siembras las semillas de un año lleno de posibilidades y crecimiento, no solo para ti, sino también para aquellos que te rodean. Que encuentres tu camino hacia un eterno presente brillante y próspero