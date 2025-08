Hepatitis: una amenaza silenciosa que puede derivar en cáncer de hígado

La hepatitis viral continúa siendo una de las principales causas de enfermedad hepática crónica en el ámbito global y una amenaza directa para la salud pública.

Con motivo del Día Mundial de la Hepatitis, que se conmemora cada 28 de julio, se intensifica el llamado a la prevención, el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno para evitar complicaciones graves como cirrosis y cáncer de hígado.

De acuerdo con Mirna Fonfrías, gastroenteróloga de IntraCare Center, esta enfermedad, provocada por diversos virus (tipos A, B, C, D y E), puede afectar a personas de todas las edades. Sin embargo, los tipos B y C son los de mayor preocupación debido a su capacidad de volverse crónicos y causar daño progresivo al hígado, muchas veces sin presentar síntomas durante años. Esta evolución silenciosa incrementa el riesgo de desarrollar cáncer hepático si no se interviene a tiempo.

Mirna FonfríasFuente externa

La especialista asegura que, en República Dominicana, miles de personas podrían estar viviendo con hepatitis crónica sin saberlo, lo que representa un desafío significativo para el sistema de salud. La falta de síntomas en etapas iniciales retrasa el diagnóstico, lo que impide un tratamiento adecuado y favorece la transmisión del virus.

La prevención y el control de la hepatitis son posibles. La vacunación contra la hepatitis B, el acceso a agua potable, la higiene adecuada y la reducción de prácticas de riesgo, como el uso compartido de agujas o relaciones sexuales sin protección, son medidas esenciales.

En el caso de la hepatitis C, aunque no existe una vacuna, los tratamientos antivirales disponibles permiten curar la enfermedad en la mayoría de los casos, si se detecta a tiempo.

Conmemoración

El Día Mundial de la Hepatitis busca crear consciencia sobre la necesidad de actuar con rapidez ante una infección que, aunque prevenible y tratable, puede tener consecuencias fatales si no se controla.

El fortalecimiento de las estrategias de detección, el acceso a servicios de salud y la educación comunitaria son fundamentales para reducir la carga de enfermedad hepática en el país.

Evitar la hepatitis hoy es prevenir el cáncer de hígado mañana. La acción temprana marca la diferencia.