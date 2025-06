Identidad, tradición e injerencia

Cada día que pasa me preocupa más cómo estamos proyectando nuestra identidad. Llegará el tiempo en que la perderemos mientras sigamos ayudando a otros pueblos, a otras personas a cambiar sus costumbres.

Critico firmemente que vayamos a las provincias a imponer nuestras reglas y mientras hagamos esto estamos deformando la identidad.

Cuando vamos al campo y le regalamos a la familia una greca para facilitarle el trabajo que hace un colador de tela, estamos contribuyendo a la pérdida de las tradiciones. Esos cambios deben ser por necesidad y no por imposición.

Si decimos que la cofradía de los congos de Villa Mella tiene que vivir del motoconcho porque no tiene la forma de seguir la tradición, estamos haciéndole daño.

Y me pregunto ¿Qué hacían estas personas antes de la UNESCO otorgarle el reconocimiento como Patrimonio de la Humanidad? celebrar la fiesta del Espíritu Santo, celebrar cabos de año y bancos, lo que es su costumbre, que no lo hacen para los visitantes, es una práctica de ellos, es su tradición que aún conservan.

Cuando visito a mi amiga Matilde y le digo que no coloque las fotos en la sala, que las coloque en el pasillo, que le regalaré flores de seda porque las plásticas que tiene no están de moda, estoy contribuyendo a que se pierdan las tradiciones.

¿Cuál es el motivo que me induce a inmiscuirme o tener injerencia en un grupo social que no es el mío, por qué tengo que enseñarle a esa gente a pedir, si nunca lo han hecho, por qué le debo tener pena a un grupo que vive del trabajo y sus tradiciones?

Ninguno de estos grupos lo he visto pidiendo o diciendo que no se va a celebrar equis actividad porque no tienen dinero. Estas personas que menciono son muy honestas y han mantenido sus tradiciones por años, por lo que no necesitan de personas que los aúpen.

Para ayudar a conservar una tradición tenemos que decirles a esos portadores que lo que están practicando tiene mucho valor y ellos deben apreciarlo, conservarlo y defenderlo.

Parte de las costumbres en algunos campos del paísIStock