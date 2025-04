General, los hombres también lloran…desahóguese

En estos tiempos parece que está prohibido llorar. El llorar es una respuesta a una emoción intensa que nos embarga, como la tristeza, el dolor, la alegría o la frustración

Existen personas que se trancan para no llorar y viven años sin descargar esas emociones y son capaces de acompañar a un amigo a dar un pésame en la funeraria y se llenan de llanto, porque es un escape que tienen que aprovechar.

Eso ocurre también cuando no te atreves a decirle dos o tres verdades a alguien y aprovecha algún momento para desahogarte porque es el momento.

Al mayor general Juan Manuel Méndez García se le salieron las lágrimas, quizás por muchas razones, por ejemplo, la impotencia, dejar a su familia para atender en la tragedia, las críticas porque todas les caen a él, etc.

Me pasé casi ocho días en mi casa, sola, porque no tenía ganas de ir a ninguna parte, además en convalecencia por una cirugía. Me desayunaba y merendaba con la misma bata de la noche anterior, chequeando en el celular los acontecimientos, los pro y contra, leyendo insultos, “influencers” opinando por doquier, porque hay que ganar “viú”. Solo observaba los gestos y escuchaba el tratamiento que se les daba a las informaciones, “dependiendo” el sujeto y el objeto.

De vez en cuando quería poner “Buscando tus besos” de Rubby, pero no podía pararme del sofá adonde estaba acostada… La tristeza, la angustia no me dejaban… En mis alrededores solo se escuchaba el sonido del silencio y de vez en cuando el sonajero con notas musicales que me traje de Houston hace años y que me da paz.