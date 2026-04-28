Usuarios piden retiro de basura en esquina de la Maternidad de Los Mina

Usuarios de los servicios del Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina, transeúntes y comunitarios denunciaron el “foco de contaminación” que representa el estancamiento de aguas negras y el cúmulo de desechos sólidos en una de las esquinas del centro médico.

Los transeúntes señalan que la problemática no solo afecta al centro médico, sino también a la sede central de Comedores Económicos del Estado y una Farmacia del Pueblo del Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (Promese/CAL).

“La basura no puede estar donde se ubica un centro de salud, eso llama bacterias. Esas bacterias pueden infectar a las personas que van al hospital. Esa agua cría mosquito y trae consigo enfermedad. Ellos (las autoridades) deben quitar eso (el contenedor) y ponerlo en otro lado. Hay personas que vienen a la farmacia, vienen a buscar la comida (al comedor económico) y se exponen a bacterias”, expresó Mirson Vázquez.

Indica, que lo que podría ser un causante de producción de plagas y bacterias, persiste desde varios meses.

Carlos de la Rosa, un comunitario, señaló que la situación “tiene mucho así”, pero también responsabilizó a residentes por no colaborar con el orden y la limpieza en la zona.

“Ese contenedor no puede estar cerca de una farmacia y un comedor, es mejor que lo retiren. Eso tiene mucho así. Pero la gente viene y tira animales muertos, tira la basura afuera del contenedor. Cada quien debe poner su grano de arena, para que así se solucionen las cosas. “Incluso hay viciosos que traen perros muertos y lo ponen ahí”, expresó el comunitario.

“Eso tiene un par de meses así; yo he estado viniendo para acá y lo he estado viendo así. Deberían de hacer algo con esa situación. Al parecer está tapado el filtrante que no baja el agua y a veces está peor, que uno no puede ni pasar por ahí”, agregó Bienvenida.

El “foco de contaminación” se ubica en la esquina de la Avenida Presidente Estrella Ureña y la calle 23D, del sector de Los Mina.

El Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina es un centro que pertenece al tercer nivel de atención y forma parte de la Red Pública del Servicio Nacional de Salud (SNS).

Centra sus servicios en la salud sexual y reproductiva y la atención pediátrica. Dispone de áreas como ginecología y obstetricia, neonatología, pediatría, cirugía pediátrica, anestesiología, entre otras.