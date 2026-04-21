Gremios de enfermería anuncian plantón a nivel nacional el próximo 29 de abril

Diferentes gremios del área de enfermería exigieron este martes el reconocimiento de sus reivindicaciones por parte de las autoridades de Salud y anunciaron la paralización de labores a nivel nacional a partir del próximo 29 de abril.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de Enfermería (Sinatrae), la Asociación Nacional de Enfermería (Asonaen), Unased, Codopen y Unasecas exigen la remuneración del tiempo en servicio, los cambios de designación, la aplicación de incentivos por distancia, pensiones completas para el personal que ha cumplido con los años de servicio y nombramientos de más enfermeras.

“Estamos haciendo un llamado a todo el personal de enfermería a nivel nacional, incluyendo las unidades de atención primaria, para que este 29 del mes corriente paralicemos todas las labores en todos estos centros y no descartamos la posibilidad de acciones contundentes de no llamarnos para firmar estos acuerdos”, manifestaron.

Señalaron que todas estas demandas las están realizando desde hace aproximadamente seis años, sin evidente éxito.

Estos profesionales resaltaron su compromiso con la salud de la población dominicana, pero también destacaron que se mantienen firmes en la “defensa de sus derechos”.

Concluyeron que no cesarán sus esfuerzos hasta lograr “soluciones reales y justas”.

“Y vamos a ver qué harán las autoridades con los hospitales sin las enfermeras”, puntualizaron.

Profesionales de la Salud protestan frente al Robert Reid Cabral en demanda de reivindicaciones Lea también