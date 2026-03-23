Persiten anomalías para acceso al agua potable

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) destacó que la irregularidad en el acceso al agua persiste en República Dominicana: solo 17% de los hogares la recibe entre 6 y 7 días a la semana.

En el marco del Día Mundial del Agua, que se celebra cada 22 de marzo, UNICEF hizo un llamado a fortalecer las inversiones y las políticas públicas que garanticen el acceso equitativo, seguro y sostenible al agua potable y al saneamiento en República Dominicana, destacando su impacto directo en la salud, el bienestar y las oportunidades de desarrollo de niñas, niños y mujeres.

Desde 1993, las Naciones Unidas establecieron esta conmemoración con el objetivo de crear conciencia sobre la importancia del agua dulce y de la gestión sostenible de los recursos hídricos.

Este año, el lema global es “Donde fluye el agua, crece la igualdad”, que subraya la estrecha relación entre el acceso al agua y al saneamiento, así como el avance hacia la igualdad de género. El Unicef destaca el impacto del acceso al agua y al saneamiento en la salud, la educación y la igualdad de oportunidades para la niñez.

La disponibilidad de agua no es suficiente, también debe ser segura, accesible y asequible. Esto significa que debe proceder de una fuente confiable, como un pozo, grifo o bomba manual; estar libre de contaminación fecal y química, disponible durante al menos 12 horas al día y situada en el hogar o a un alcance razonable.

En muchos países, niños, niñas y mujeres son quienes se encargan de transportar el agua para toda la familia, una situación que les expone a muchos peligros en materia de seguridad y vulnerabilidad.