DÍA MUNDIAL DEL AGUA
Persiten anomalías para acceso al agua potable
En el marco del Día Mundial del Agua, que se celebra cada 22 de marzo, UNICEF hizo un llamado a fortalecer las inversiones y las políticas públicas que garanticen el acceso equitativo.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) destacó que la irregularidad en el acceso al agua persiste en República Dominicana: solo 17% de los hogares la recibe entre 6 y 7 días a la semana.
En el marco del Día Mundial del Agua, que se celebra cada 22 de marzo, UNICEF hizo un llamado a fortalecer las inversiones y las políticas públicas que garanticen el acceso equitativo, seguro y sostenible al agua potable y al saneamiento en República Dominicana, destacando su impacto directo en la salud, el bienestar y las oportunidades de desarrollo de niñas, niños y mujeres.
Desde 1993, las Naciones Unidas establecieron esta conmemoración con el objetivo de crear conciencia sobre la importancia del agua dulce y de la gestión sostenible de los recursos hídricos.
Este año, el lema global es “Donde fluye el agua, crece la igualdad”, que subraya la estrecha relación entre el acceso al agua y al saneamiento, así como el avance hacia la igualdad de género. El Unicef destaca el impacto del acceso al agua y al saneamiento en la salud, la educación y la igualdad de oportunidades para la niñez.
La disponibilidad de agua no es suficiente, también debe ser segura, accesible y asequible. Esto significa que debe proceder de una fuente confiable, como un pozo, grifo o bomba manual; estar libre de contaminación fecal y química, disponible durante al menos 12 horas al día y situada en el hogar o a un alcance razonable.
En muchos países, niños, niñas y mujeres son quienes se encargan de transportar el agua para toda la familia, una situación que les expone a muchos peligros en materia de seguridad y vulnerabilidad.
Agua segura
El Unicef destaca en su página electrónica que millones de personas dependen de fuentes de agua que pudieran tener un nivel alto o moderado de contaminación fecal, debido a la falta de retretes o a la existencia de sistemas de alcantarillado deficientes. El agua que es segura en su origen pudiera contaminarse si no se trata de forma segura.