Grupo Farach presenta nueva marca de equipos odontológicos en Santo Domingo

En el marco del "Farach Dental Symposium 2026", celebrado en el hotel Aloft Santo Domingo Piantini, el Grupo Farach lanzó oficialmente su nueva división comercial, Farach Dental, con un enfoque en la transición de la práctica manual a las nuevas tecnologías 3D.

El evento reunió a especialistas internacionales para discutir los avances en la odontología restaurativa y digital, introduciendo al mercado local equipos de última generación, desde escáneres intraorales hasta impresoras 3D y tomógrafos.

Farach Dental Symposium 2026FUENTE EXTERNA

Andrés Acevedo, uno de los organizadores del evento, explicó que la nueva marca se encargará de comercializar los equipos y productos odontológicos del grupo.

“Hoy es el punto de partida de una nueva historia. Farach Dental nace con el respaldo del Grupo Farach, una empresa que lleva décadas en la República Dominicana con entidades como Laboratorios Alfa, Cofaca y Plastifar”, explicó Acevedo, señalando que la división está dedicada exclusivamente a odontólogos, especialistas y estudiantes.

Andrés Acevedo, uno de los organizadores del Farach Dental Symposium 2026FUENTE EXTERNA

Oradores

El simposio contó con la participación de tres referentes latinoamericanos: los doctores mexicanos Enrique González García y Arturo Quintero, junto al peruano Roberto Tello.

Por su parte, el doctor Quintero trató el tema de las opacidades del esmalte y la importancia de llevar la prevención a la práctica diaria.

Doctor Arturo Quintero en el Farach Dental Symposium 2026FUENTE EXTERNA

“Una de las corrientes más relevantes en la actualidad es la mínima intervención. Esta busca preservar la mayor cantidad de tejido y mantener el diente en las condiciones naturales lo más óptimo posible”, detalló el especialista.

Por su parte, el doctor González García, especialista en imagenología, abordó el diagnóstico a través de tomografías (CBCT) y sistemas 3D. Además, aprovechó para recordar el impacto de la higiene dental en el organismo completo.

Doctor Enrique González García en el Farach Dental Symposium 2026FUENTE EXTERNA

“La salud empieza por la boca. Simple y sencillamente, una persona que no tiene todas sus piezas no mastica bien; al no hacerlo, no pasa bien el alimento y puede generarle problemas a nivel gástrico por no tener una eficiente masticación. Es muy importante que la gente atienda su salud bucal”, puntualizó González.

El programa cerró con el doctor Tello, quien explicó la técnica de Rehabilitación Oral Adhesiva (ROA) para lograr procedimientos menos invasivos y más predecibles con el uso del JIG multifuncional.