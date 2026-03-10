Ministerio de Salud introducirá nueva vacuna contra el VPH

El Ministerio de Salud incorporará, a partir de este miércoles al Esquema Nacional de Vacunación, de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), Nonavalente, que protege contra nueve tipos diferentes del virus.

La nueva vacuna contra el Virus del Papiloma Humano protege contra los serotipos (6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 y 58), la que se aplicaba hasta el momento protege contra dos tipos, el 16 y 18, causante de la mayoría de los casos de cáncer de cuello uterino.

El lanzamiento se realizará en el Hospital Infantil Dr. José Manuel Rodríguez Jiménez, antiguo Santo Socorro y la vacuna será aplicada a los niños y niñas en edades de 9 a 14 años, con el objetivo de fortalecer la prevención de enfermedades asociadas a este virus.

Esta vacuna ayuda a proteger contra la mayoría de los cánceres de cuello uterino.

Con esta actualización, el esquema será de una sola dosis, salvo en aquellos casos donde los niños y niñas estén inmunocomprometidos, a quienes se les podrían aplicar dos dosis.

Los niños, niñas y jóvenes serán inoculados de manera gratuita y esta se aplicará, a través de las 40 Direcciones Provinciales de Salud (DPS) y en los más de 1,400 centros de vacunación localizados en todo el territorio nacional, explica el Ministerio de Salud Pública en una nota de prensa.

Anteriormente, el esquema de vacunación incluía la vacuna Tetravalente que protege contra dos principales tipos del Virus del Papiloma Humano, el 16 y 18, responsables de la mayoría de los casos de cáncer de cuello uterino, la segunda causa más frecuente de esta enfermedad en la población femenina dominicana.

La incorporación de esta vacuna mantiene la protección frente a estos tipos de cánceres y amplía la cobertura para proteger contra cinco tipos adicionales de virus, contribuyendo a una prevención más amplia contra el desarrollo de este cáncer.