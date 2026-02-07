¿Quién es Mingkingüeis Maarlem, el nuevo director del Hospital Salvador Bienvenido Gautier?

El ortopeda traumatólogo, Mingkingüeis Maarlem Castillo, fue designado este viernes como nuevo director del Hospital Dr. Salvador B. Gautier.

Maarlem Castillo es médico, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con postgrado en ortopedia y traumatología del Hospital Salvador Bienvenido Gautier.

Posee entrenamiento en cirugía de pelvis y acetábulo en el Hospital de traumatología Dr. Victorio de la Fuente Narváez, de México y subespecialidad en cirugía de columna, también del Hospital Salvador B. Gautier, además, de otros entrenamientos, diplomados y formaciones académicas.

Maarlem se desempeñaba, desde 2024, como jefe del servicio de ortopedia y traumatología del Hospital Salvador B. Gautier, y es profesor adjunto de ortopedia y traumatologías de la UASD.

Fue presidente del capítulo de cirugía de columna vertebral- SDOT (2019-2021) y coordinador de la gerencia de ortopedia y traumatología del Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora (2016-2019.

Es miembro de la Sociedad Dominicana de Ortopedia y Traumatología, de la Academia Dominicana de Medicina y miembro fundador de la Sociedad Dominicana de Cirugía de Columna, entre otros.