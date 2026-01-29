Obispo Castro Marte urge a evaluar la salud mental de militares y policías

El obispo de la diócesis Nuestra Señora de la Altagracia de Higüey, monseñor Jesús Castro Marte, subrayó la necesidad imperante de realizar pruebas psicológicas exhaustivas a los miembros de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) y la Policía Nacional (P.N.), debido al riesgo que implica poner un arma de fuego en manos en personas sin las condiciones mentales adecuadas.

Aunque reconoció el temple y el prestigio de quienes integran estas instituciones, el prelado señaló que los desafíos en las relaciones interpersonales dentro de los cuerpos de seguridad no siempre se manejan de forma sana o edificante.

Evaluaciones para prevenir tragedias

Castro Marte calificó como "impostergable" que profesionales de la salud mental realicen diagnósticos para detectar indicios conductuales o actitudes disociativas que puedan derivar en homicidios o suicidios.

“Aunque nos consta que en los cuarteles y academias se hacen evaluaciones de rigor a los aspirantes, urge realizar entrevistas profundas, cuestionarios de estado de ánimo y evaluaciones cognitivas. Debemos saber si es prudente adjudicar un arma a alguien que no tenga la condición mental para portarla, sin importar si es oficial o suboficial”, expresó el obispo.

El religioso explicó que los agentes están expuestos a factores de alta exigencia, disciplina y lealtad que pueden desencadenar problemas de salud mental como el Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT), depresión, ansiedad y abuso de sustancias.

Además, mencionó la presión social y familiar ligada al cargo como un detonante de hechos trágicos.

Advirtió que, de no adoptarse las medidas adecuadas por parte del Estado, esta situación podría convertirse en una "epidemia por efecto dominó".

Respeto a la mujer

Finalmente, monseñor Castro Marte se refirió al empoderamiento de la mujer dominicana, señalando que su desarrollo en múltiples áreas no debe ser visto como una amenaza por los hombres. Hizo un llamado a honrar y proteger la vida de la mujer, recordando que "todos provenimos de un vientre materno".