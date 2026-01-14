Hospital General Plaza de la Salud niega categóricamente vínculos con comercio de órganos

El Hospital General de la Plaza de la Salud (HGPS) negó de forma categórica, expresa y enfática cualquier vinculación con prácticas de comercialización, tráfico y/o manejo irregular de órganos, al exponer en un espacio pagado su posición institucional ante informaciones que circulan en plataformas digitales.

“El Hospital General de la Plaza de la Salud manifiesta, ante todo, su respeto y consideración, así como su comprensión ante el dolor y la conmoción al impacto humano que conlleva una pérdida”, empieza el comunicado publicado hoy en diferentes medios de comunicación.

Señala que en atención a diversas informaciones difundidas recientemente en plataformas digitales, el Hospital General de la Plaza de la Salud considera necesario establecer su posición institucional de manera clara, responsable y apegada a la verdad.

“El Hospital General de la Plaza de la Salud niega de forma categórica, expresa y enfática cualquier vinculación con prácticas de comercialización, tráfico y/o manejo irregular de órganos. Tales afirmaciones carecen de fundamento fáctico y jurídico, y resultan contrarias a la realidad operativa, así como al marco normativo bajo el cual funciona esta institución”.

Señala que todos los procedimientos relacionados con donación y trasplante de órganos se rigen estrictamente por la legislación nacional, bajo la Ley General de Salud No. 42-01; y la Ley No. 32G-G8, sobre Donación de Órganos; así como por los protocolos nacionales e internacionales aplicables; y la supervisión de las autoridades competentes como lo es el Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante (INCORT),

Esto, agrega, bajo principios irrenunciables de ética médica, legalidad y respeto a la dignidad humana, tal y como hemos venido realizando por 25 años, tiempo durante el cual se ha llevado a cabo nuestro Programa de Trasplante.

Señala que el Hospital General de la Plaza de la Salud es una institución con una trayectoria sostenida de servicio a la sociedad dominicana, sustentada en la integridad profesional de su cuerpo médico, su personal de salud y su compromiso permanente con la transparencia, la responsabilidad, de igual manera, con la excelencia en la atención.

En coherencia con estos valores, la institución se mantiene y se mantendrá en plena disposición de colaborar con las instancias correspondientes, dentro del marco de la ley y del debido proceso en lo que se necesite, siempre por las vías legales definidas al respecto, agrega.

“Finalmente, hacemos un llamado respetuoso a la prudencia, a la responsabilidad informativa, así como al manejo ético de los contenidos que se difunden en el espacio público, especialmente cuando involucran situaciones sensibles y dolorosas que tocan la vida y el trabajo de las personas”, dice el hospital en el comunicado.

El Hospital General de la Plaza de la Salud reitera su compromiso con la vida, la verdad, el respeto a las personas y agradece la confianza que la sociedad dominicana ha depositado en la institución.