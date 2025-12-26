SNS explica colapso en remozamiento del Hospital Simón Stridels de Azua

El Servicio Nacional de Salud (SNS) informó que se produjo un colapso en el vaciado de la losa de piso del segundo nivel del Hospital Simón Stridels, en la provincia Azua.

De acuerdo al SNS, el contratista que realiza el proyecto de ampliación y remozamiento del Hospital Simón Stridels reportó que el hecho se produjo en el proceso de vaciado en la losa de piso del nivel dos en el área en construcción del centro.

Asimismo, manifestó que no se registraron daños a personas ni afectaciones a los servicios de salud que están suspendidos por las labores de remodelación.

El SNS sostuvo que de manera preventiva, técnicos y profesionales especializados en ingeniería se encuentran evaluando y analizando las posibles causas del incidente, a fin de garantizar las condiciones de seguridad necesarias para la continuidad de la edificación conforme a los estándares de construcción establecidos por la institución.

De acuerdo al SNS, el Hospital Regional Pediátrico Simón Striddels será un centro de atención médica especializada para niños de la región Sur, que tiene una población infantil de 54,944 habitantes.

La construcción de tres niveles y remozamiento contará con 13 consultorios, de estos, dos odontológicos, 46 camas de internamiento, ocho cubículos de UCI Pediátrico, once cubículos de UCIN Neonatal, siete internos y cuatro externos; cuatro camas de preparación, cuatro de posquirúrgico, tres quirófanos (dos polivalentes y uno aséptico); tomógrafo, rayos X, dos cubículos de sonografía, laboratorio, lavandería, cocina, comedor y áreas administrativas.