Defensa de Jean Alain Rodríguez solicita al tribunal la extinción de la acción penal

La defensa del exprocurador Jean Alain Rodríguez solicitó a las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional la extinción de la acción penal de la acusación presentada en su contra por el Ministerio Público.

Los doctores Carlos Balcácer y Nelly Rivas plantearon a las juezas Claribel Nivar, Clara Castillo y Jisell Soto, que la pieza acusatoria carece de la validación conjunta necesaria por parte de los altos mandos del Ministerio Público.

Según Balcácer, Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), firmó el documento en ausencia de la rúbrica de Yeni Berenice Reynoso, que en ese entonces era la directora de Persecución del Ministerio Público.

La defensa fundamentó su argumento en una interpretación del artículo 172 del Código Procesal Penal y en principios de derecho comparado.

Balcácer sostiene que el reproche penal y civil no debe limitarse exclusivamente al fiscal encargado de la causa, sino que debe involucrar de manera inmediata a su superior jerárquico.

En ese sentido, calificó el acto de la PEPCA como un "algoritmo defectuoso" que no admite subsanación ni retorno, viciando el proceso desde su raíz.

El argumento del "Plazo Letal"

El jurista argumentó que el Ministerio Público permitió que la acción penal caducara al incumplir de manera fatal los plazos y formas establecidos en el Código Procesal Penal (CPP).

Balcácer explicó que, tras obtener una prórroga extraordinaria, el órgano persecutor no compareció en la fecha y hora fijadas por el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quien tenía el control de las investigaciones.

"Cuando se concede una prórroga, se acuerda una fecha exacta. El Ministerio Público no compareció y no presentó la acusación en ese momento", enfatizó el abogado.

Dijo que ante dicho incumplimiento, el tribunal procedió conforme al artículo 151 del CPP (actual 153), que ordena intimar al superior jerárquico del fiscal actuante. En este caso, la intimación fue dirigida a los magistrados Yeni Berenice Reynoso y Rodolfo Espiñeira, este último procurador adjunto y primer sustituto de la exprocuradora Miriam Germán Brito, quien se había inhibido.

Falta de competencia jerárquica

Según la tesis de la defensa, una vez vencida la prórroga e intimado el superior, el fiscal original (Camacho) pierde la "calidad y facultad" para presentar el acto. La ley exige que sea el superior jerárquico, quien subsane la omisión.

"El código intima al superior para que sea él quien produzca la acusación. Al no presentarla el jerarca intimado en el plazo otorgado, la acción pública se extingue por un plazo letal que el Ministerio Público dejó morir", declaró Balcácer.

La defensa concluyó que este error procedimental es insubsanable, por lo que el tribunal no tendría otra opción legal que decretar la extinción definitiva del proceso, debido a la inobservancia de las garantías del debido proceso por parte del órgano persecutor.