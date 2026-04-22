Los Aliens presentan “Cupido Bipolar”, su nuevo lanzamiento dentro del reguetón romántico

El dúo urbano puertorriqueño Los Aliens estrena hoy viernes, 17 de abril, su nuevo sencillo titulado “Cupido Bipolar”, reafirmando su dirección artística dentro del reguetón romántico y su evolución en la escena urbana actual.

El tema, producido por Yeziell Yeziell y Manu Berlingeri, mantiene la esencia que distingue al dúo, apostando por una propuesta que combina ritmos urbanos contemporáneos con una línea emocional- romántica.

Este lanzamiento llega tras “Confundido”, sencillo en el que el dúo exploró una narrativa más introspectiva enfocada en las complejidades emocionales de una relación. Con “Cupido Bipolar”, Los Aliens continúan desarrollando esa línea romántica dentro del género, consolidando un sonido que apuesta por la sensibilidad sin perder la esencia urbana.

Como parte del lanzamiento, el sencillo estrena junto a su video musical oficial, grabado en Orlando, Florida, y dirigido por Mike Cruz. El video muestra una estética moderna y dinámica que complementa el concepto del tema, alineándose con la identidad que Los Aliens han venido desarrollando en sus más recientes producciones.

Sobre Los Aliens

Originarios de Puerto Rico, Los Aliens están integrados por Wizzko y Leriel. El dúo ha construido una propuesta dentro del género urbano que fusiona el reguetón contemporáneo con elementos románticos, destacándose por su consistencia y enfoque artístico.

Con lanzamientos en plataformas digitales y presencia activa tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, Los Aliens continúan expandiendo su alcance y fortaleciendo su posicionamiento dentro de la nueva generación del género urbano.

“Cupido Bipolar” ya está disponible en todas las plataformas digitales, junto a su video oficial en YouTube.