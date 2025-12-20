Pacientes muestran descontento por tardanza en facturación de Senasa

En medio del caos producto del señalado desfalco al Seguro Nacional de Salud (Senasa), pacientes consultados se presentan angustiados y descontentos por tardanza en la facturación de medicamentos y otros servicios.

A menos de una semana de ser dictada la medida de coerción a los implicados en el caso Senasa, afiliados se han pronunciado sobre irregularidades recién confirmadas en su seguro y quienes han asistido a los hospitales denuncian la tardanza en el proceso de aprobación en el requerimiento de los servicios.

“Yo estoy desde la semana pasada facturando unos análisis que me indicaron y no he podido hacerlo porque no sé si es el sistema, muchas personas en espera, pero no me atienden y no me dicen qué está pasando, solo que espere”, aseguró Manuel, un señor que se encontraba en fila para facturación en el Instituto de Oncología Doctor Heriberto Pieter.

Así como este caso, Josefina Mendoza aseguró que para realizar procesos de facturación ha tardado más que meses anteriores, en ocasiones teniendo que abandonar el proceso por la demora.

Luego de darse a conocer los supuestos fraudes realizados en Senasa, que implican a su exdirector, Santiago Hazim, y otros imputados, las denuncias públicas en las redes sociales no han pasado desapercibidas; incluso dominicanos en el extranjero se pronunciaron por facturas de procedimientos médicos e internamientos no realizados.

A las denuncias de los ciudadanos, las autoridades de la aseguradora no les han dado respuestas públicas, causando indignación a la población por sentirse desamparados.

Según el Ministerio Público, el desfalco a la ARS estatal es de más de RD$15 mil millones a través de contratos inflados, autorizaciones irregulares y la creación y captura de programas que, bajo la apariencia de nuevos proyectos de salud pública, se convirtieron en un mecanismo para sacar dinero al Estado y ser repartido entre los involucrados.

El Ministerio Público, en su expediente entregado para el pedido de medidas de coerción, atribuye a la red un “sistema paralelo” para manipular contratación y habilitación de prestadores, y estima un perjuicio de más de RD$15,900 millones hasta diciembre de 2024.

Este 14 de diciembre, el juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso 18 meses de prisión preventiva en contra de Santiago Hazim y otros seis implicados en el caso Senasa.

El magistrado Rigoberto Sena dispuso que Hazim cumpla la medida impuesta en la cárcel de Najayo. El tribunal también impuso prisión a Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz y Germán Rafael Robles Quiñones.

También Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera.

De igual forma, el juez dispuso arresto domiciliario, impedimento de salida y presentación periódica a Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, acogiendo un pedimento del Ministerio Público.

El caso Senasa fue calificado como Operación Cobra y fue calificado por Mirna Ortiz, titular de Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, como el acto de corrupción más fraude de la historia dominicana.