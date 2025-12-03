Censo establece que 87,314 personas trabajan en el sistema sanitario del país

El Primer Censo Nacional de Recursos Humanos en Salud (RHS) identificó un total de 87,314 profesionales y personal de apoyo laborando en el sistema sanitario del país, según los resultados publicados por el Ministerio de Salud.

Los datos ofrecidos del estudio, que abarcó las 31 provincias y el Distrito Nacional con una cobertura del 95.4% de los 6,902 establecimientos de salud, revela una marcada feminización del sector y graves disparidades en la distribución del personal.

El censo confirma que la fuerza laboral de la salud es predominantemente femenina, con un 81.1% de los RHS de sexo femenino, 70,830 personas, frente a 16,325 RHS del sexo masculino, representando el 18.9%.

Además, cerca de la mitad del personal reportado 48.9% cuenta con un título de Grado o Licenciatura, aunque el 30.8% tiene solo educación a nivel técnico o inferior. Los médicos y el personal de enfermería conforman la mayor proporción de profesionales, representando el 37.3% y el 32.1% respectivamente, y siendo el 99% de nacionalidad dominicana.

El desglose profesional indica una necesidad de fortalecer la especialización y la formación técnica. Dentro del personal médico, el 51.3% son médicos generales, mientras que los especialistas clínicos y quirúrgicos suman el 25.4%.

La situación del personal de enfermería es aún más crítica, ya que el 60.9% son auxiliares y técnicos, y solo el 39.1% posee licenciatura.

Según los datos ofrecidos, esta composición se traduce en una brecha, aunque el país supera la meta de médicos por habitante referente a 32.4 por cada 10,000, la razón de enfermeros es de solo 26.2 por cada 10,000, quedando muy por debajo de la meta de la OPS de 70.6, y se requeriría la incorporación de 48,088 profesionales adicionales en el área para cerrar la brecha.

En este caso, la distribución territorial revela una concentración excesiva en la capital: la Región Ozama aglutina el 36.6% de todos los recursos humanos en salud, en contraste con regiones como El Valle cuanta con un 4.4% y Enriquillo con el 4.8%, las de menor concentración. En el plano laboral, el censo señala que el 61.8% de los RHS trabaja exclusivamente en el sector público, y el fenómeno del pluriempleo es notable, con un 13.4% del personal reportado laborando en ambos sectores.

La especialidad de psicología cuenta con 1,894 profesionales. Las plazas para la salud es de 107,174, de estas el 61.7% pertenece al sector público y el 38.3% al sector privado.

República Dominicana tiene la meta de alcanzar 146% de médicos en todo el territorio, cantidad superada, mientras aún no alcanza la meta del 70.6 de enfermería teniendo solo el 37%. En el caso de los odontólogos, la meta es de 8.2 y se encuentra un 68%, más de la mitad.

De los colaboradores en el sector salud predominan los dominicanos con el 87,034, venezolanos con 87, Haitiana 64, Cubana 23, Colombiana 17, Danesa 15, Estadounidense 12, Rusa 11, Mexicana 8 y Argentina 7.

Ministro invita a la formación

En respuesta a estos datos, el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah señaló la necedad de reforzar el personal de enfermería en el territorio nacional, así como brindar mayor cantidad de formación profesional a los médicos y especialistas en cada área de la salud.

“Sí, tenemos una deficiencia en las enfermeras, tenemos que forzar mucho, porque la enfermera es con los enfermeros, son la casi el 70% de mis pasillos y son esenciales”, manifestó Atallah.

Además, destacó la presencia joven en los profesionales, debido a su interés en la capacitación y la valentía a enfrentarse a cada acontecimiento.

Los datos ofrecidos durante el encuentro fueron en colaboración de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), Naciones Unidas de Salud, la Organización Panamericana de Salud (OPS) y la Dirección de Recursos Humanos en Salud.