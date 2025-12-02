Censo Sanitario: Más de 87 mil trabajadores de la salud con una brecha de enfermería

El Primer Censo Nacional de Recursos Humanos en Salud (RHS) identificó un total de 87,314 profesionales y personal de apoyo laborando en el sistema sanitario del país, según los resultados publicados por el Ministerio de Salud.

Durante la actividad se presentó que le censo abarcó las 31 provincias y el Distrito Nacional con una cobertura del 95.4% de los 6,902 establecimientos de salud, revela una marcada feminización del sector y graves disparidades en la distribución del personal.

El censo confirma que la fuerza laboral de la salud es predominantemente femenina, con un 81.1% de los RHS de sexo femenino (70,830 personas), frente a solo un 18.9% de sexo masculino.

Además, cerca de la mitad del personal reportado 48.9% cuenta con un título de grado o licenciatura, aunque el 30.8% tiene solo educación a nivel técnico o inferior. Los médicos y el personal de enfermería conforman la mayor proporción de profesionales, representando el 37.3% y el 32.1%, respectivamente, y siendo el 99% de nacionalidad dominicana.

Primer Censo Sanitario.FUENTE EXTERNA

El desglose profesional indica una necesidad de fortalecer la especialización y la formación técnica. Dentro del personal médico, el 51.3% son médicos generales, mientras que los especialistas clínicos y quirúrgicos suman el 25.4%.

La situación del personal de enfermería es aún más crítica, ya que el 60.9% son auxiliares y técnicos, y solo el 39.1% posee licenciatura.

Según los datos ofrecidos, esta composición se traduce en una brecha; aunque el país supera la meta de médicos por habitante referente a 32.4 por cada 10,000, la razón de enfermeros es de solo 26.2 por cada 10,000, quedando muy por debajo de la meta de la OPS de 70.6, y se requeriría la incorporación de 48,088 profesionales adicionales en el área para cerrar la brecha.

En este caso, la distribución territorial revela una concentración excesiva en la capital: la Región Ozama aglutina el 36.6% de todos los recursos humanos en salud, en contraste con regiones como El Valle, que cuenta con un 4.4%, y Enriquillo, con el 4.8%, las de menor concentración. En el plano laboral, el censo señala que el 61.8% de los RHS trabaja exclusivamente en el sector público, y el fenómeno del pluriempleo es notable, con un 13.4% del personal reportado laborando en ambos sectores.

Víctor Atallah, ministro de Salud, durante la presentación.Raúl Asencio

En respuesta a estos datos, el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, señaló la necesidad de reforzar el personal de enfermería en el territorio nacional, así como brindar mayor cantidad de formación profesional a los médicos y especialistas en cada área de la salud.

“Sí tenemos una deficiencia en las enfermeras, tenemos que forzar mucho, porque las enfermeras son, con los enfermeros, casi el 70% de mis pasillos y son esenciales”, manifestó Atallah.

Además, destacó la presencia joven en los profesionales, debido a su interés en la capacitación y la valentía a enfrentarse a cada acontecimiento.

Los datos ofrecidos durante el encuentro fueron en colaboración con la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), Naciones Unidas de Salud, la Organización Panamericana de Salud (OPS) y la Dirección de Recursos Humanos en Salud.