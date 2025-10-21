Hospital asegura aplicó el protocolo en caso Lisbeth

Tras la joven Lisbeth Suriel, de 24 años, haber denunciado “mala práctica médica” en el Hospital Doctor Vinicio Calventi, la dirección del centro aclaró que esta dio a luz a través de un procedimiento de cesárea, “en cuyo proceso el médico que intervino aplicó el protocolo de rigor”.

Suriel explicó que el viernes 5 de septiembre de este año dio a luz por cesárea, debido a un diagnóstico de preeclampsia leve que terminó en una perforación intestinal y la contención de 1,800 CC de heces fecales “regadas” en su cuerpo.

Sin embargo, el hospital dijo que se trató de una “perforación de apendicitis” y que ante esto se realizó una “junta médica y se llevó a sala de cirugía”.

“Luego la paciente acudió al hospital por presentar dolor abdominal de fuerte intensidad, distensión abdominal y dificultad respiratoria; decide su ingreso para evaluar una posible perforación de apendicitis (peritonitis); se realiza junta médica y se lleva a sala de cirugía”, explicó el centro médico en un comunicado.

“Tras el procedimiento, la paciente fue trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos para seguimiento, donde permanece diez días con una evolución clínica satisfactoria, es egresada el día 19 de septiembre de 2025 para seguimiento ambulatorio”, añadió.

Suriel, además, aseguró que su expediente médico no aparecía en el hospital, sin embargo, el centro aclaró que “nunca estuvo extraviado, porque fue entregado por petición de los familiares de la paciente a abogados de la Defensoría del Pueblo”.

Tras Listín Diario consultar al Defensor del Pueblo sobre el caso, éste indicó que se encuentra a la espera del informe por parte del Hospital Materno Doctor Reynaldo Almánzar para realizar un “cruce de informes y poder determinar las acciones”.

“Estamos a la espera del informe que nuestra secretaria general solicitó al Hospital Materno Doctor Reynaldo Almánzar, que es el otro centro donde se dirigió la joven, para realizar un cruce de informes y poder determinar las acciones siguientes a realizar desde el Defensor del Pueblo”, expresó la entidad.

A continuación, nota íntegra del hospital:

“Hospital Calventi aclara que joven recibió atención con protocolo de rigor

Informa expediente fue entregado a Defensoría del Pueblo.

Los Alcarrizos. La Dirección del Hospital Dr. Vinicio Calventi aclaró que la joven Lisbeth Suriel dio a luz a través de un parto con cesárea, en cuyo proceso el personal médico que intervino aplicó el protocolo de rigor.

En tal sentido, las autoridades del hospital explicaron que, al notar mejoría en la paciente, al tercer día le fue autorizada el alta médica.

La dirección del centro resaltó que luego la paciente acudió al hospital por presentar dolor abdominal de fuerte intensidad, distensión abdominal y dificultad respiratoria; decide su ingreso para evaluar una posible perforación de apendicitis (peritonitis), se realiza junta médica y se lleva a sala de cirugía.

Tras el procedimiento, la paciente fue trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos para seguimiento, donde permanece diez días con una evolución clínica satisfactoria; es egresada el día 19 de septiembre de 2025 para seguimiento ambulatorio.

Sobre la denuncia de desaparición del expediente de la paciente, la Dirección del Hospital Dr. Vinicio Calventi aclaró que nunca estuvo extraviado, porque fueron entregados por petición de los familiares de la paciente a abogados de la Defensoría del Pueblo”.