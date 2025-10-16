En 2024 hubo una disminución de casos del VIH en República Dominicana

El Consejo Nacional para el VIH SIDA (CONAVIHSIDA) informó que, según las estimaciones nacionales, 87 mil personas viven con VIH en República Dominicana.

La entidad, también reveló que, del total de las estimaciones, 79,810 han sido diagnosticadas con VIH, de las cuales, 56,503 están en tratamiento antirretroviral y, que de estos 49,517 tienen con carga viral suprimida o indetectable.

El CONAVIHSIDA expresó que está comprobado científicamente que con carga viral suprimida o indetectable al VIH, no transmiten el virus. Por lo que se hace necesario la garantía de los derechos humanos, como al trabajo, a la salud, a la educación, entre otros.

Para el 2024, la República Dominicana registró una disminución de 13 por ciento de las nuevas infecciones y, una reducción de 59 por ciento de las muertes relacionadas al sida.

Estos datos reflejan un avance en la actual situación del VIH y en las políticas públicas de prevención y atención en la Respuesta Nacional al VIH.