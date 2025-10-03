Grupo GBC afirma pagó RD$1,500 millones de impuestos y ventas superan $70,000 millones

El Grupo GBC reafirmó ayer su contribución al desarrollo del país, luego de 28 años ininterrumpidos en el mercado farmacéutico, con 4,238 empleados en el en todo el país y venta superior a los RD$70,000 millones en los últimos siete años.

Atribuyó su crecimiento como empresa a un trabajo en equipo, ser pionera en descuentos a medicamentos y una visión social, donde la salud de la gente está por encima del interés económico, en especial a favor de los más pobres.

“Es mejor ganar menos, pero llegar con nuestras sucursales a los lugares que otros han despreciado; los más pobres son los que más se benefician de nuestros descuentos y acciones sociales”, expresa.

El grupo GBC dijo que cuenta con 184 sucursales en todo el país, convirtiéndose en líder en ese mecado y que desde 2018 al 2024 ha aportado al fisco RD$1,563,360,099.36 de impuestos sobre la renta; RD$893,671,693.51 a la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), RD$42,168,202.00 de aporte al Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep).

También RD$1,210,307,075.59 de anticipos, RD$142,517,003.16 de Retención de Asalariados (IR-13), RD$53,845,003.19 de Impuesto sobre Retribuciones Complementarias (R-17) y RD$154,139,545.58 de itebis retenido.

Ventas dejan grandes dividendos

La confianza de los clientes ha dejado a este grupo farmacéutico grandes dividendos por concepto de venta, por ejemplo: durante el 2018 vendió RD$2,490,749,855.73, en el 2019; RD$3,676,471,996.91, en el 2020; RD$5,641,434,639.43, en el 2021; RD$7,998,135,309.27, en el 2022; RD$11,299,103,318.80, en 2023; RD$16,337,442,965.07, y durante el 2024 RD$23,196,624,857.42, para un total de RD$70,669,962,842.63.

Sostuvo que en su papel de apoyo al crecimiento nacional ha hecho aportes significativos a instituciones sin fines de lucro como las fundaciones Amaury Germán Aristy, Dominicana de Obesidad y Prevención Cardiovascular, Manos Unidas por el Autismo, Amigos contra el Cáncer Infantil, Unidos por la Sangre y LASO.

También, ha hecho aportes económicos importantes a la celebración de múltiples eventos culturales, deportivos, religiosos y profesionales.

Entre éstos se destacan los clubes deportivos Bameso, Mauricio Báez, San Lázaro, San Carlos y las llamadas Reinas del Caribe del Voleibol Dominicano.

En tal sentido, como entidad y económica, reafirmó su firme decisión de continuar apoyando todas las acciones en beneficio de los dominicanos, sus instituciones, en especial las más necesitadas.

Los propietarios de GBC ratificaron su compromiso empresarial de continuar aportando a la mejora de la salud de los clientes, el desarrollo económico y a creación de empleos, tal y como ha sido su trayectoria de 28 años.