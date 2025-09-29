Gobierno afirma triplicó entrega a pacientes de medicamentos de alto costo

El director de Acceso a Medicamentos de Alto Costo, Carlos Sánchez, informó que la cobertura a pacientes que requieren estos fármacos se elevó de 2,500, en 2020, a 7,400 pacientes en el presente año.

Precisó que en agosto de 2020, el presupuesto de la Dirección de Acceso a Medicamentos de Alto Costo (DAMAC) apenas ascendía a RD$2,786,696,976, destinados a unos 2,500 pacientes.

Sostuvo que para el presente año, el presupuesto de la institución asciende a RD$7,313,861,754, lo que permite cubrir a 7,400 pacientes, o sea, tres veces la cantidad atendida en 2020.

El funcionario informó que el presupuesto invertido durante el año 2025 en tratamiento oncológico para pacientes asciende a RD$2,273,184,325.06, con lo cual se cubren 1,222 pacientes activos, de los cuales 254 fueron ingresados en este mismo año.

Sánchez dijo, además, que todos los pacientes activos, que ya iniciaron su tratamiento por enfermedades oncológicas y cualquier otra patología de las que son atendidos por esa dirección, tienen garantizado su tratamiento de por vida y que en sus almacenes reposa el tratamiento hasta el año 2026.

Atribuyó a intenciones políticas y desinformación las denuncias hechas contra el programa de medicamentos