Colegio Médico denuncia agresión a doctora y exige frenar violencia contra médicos

El Colegio Médico Dominicano (CMD) denunció este miércoles la agresión contra una doctora mientras realizaba sus labores, y exigió detener estos actos de violencia contra los profesionales de la salud.

Se trata de Yahayra Elizabeth Ortiz, quien fue golpeada el pasado sábado en horas de la tarde, mientras laboraba en la clínica Integral I ubicada en la zona oriental de Santo Domingo Este.

De acuerdo con el CDM, Ortiz, quien se desempeña como médico general, fue atacada por un familiar de un paciente, que le provocó múltiples traumas y golpes en diferentes partes del cuerpo, incluyendo piernas, codo, cuello y rodilla derecha.

Las lesiones fueron de tal magnitud que ameritaron tratamiento médico y licencia laboral.

Mientras que el agresor, identificado como Logovino Soriano Rosario, se encuentra bajo arresto.

Entre lágrimas, la doctora dijo que puso una querella formal en contra de la persona que la atacó, y que el conocimiento de medida de coerción fue aplazado el lunes para este jueves 11 de septiembre.