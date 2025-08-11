Madre espera ayuda para su hija que sufre parálisis cerebral

Con una parálisis cerebral ha convivido durante 34 años Selva María Taveras, en la constante espera de que el Gobierno extienda hacia ella la mano de solidaridad y esperanza.

Selva reside en el sector Los Mameyes, del municipio Santo Domingo Este, con su madre Maximina Mercado.

La bisutería se ha convertido en su principal fuente de ingresos. En un pequeño taller la madre de la joven elabora pulseras, collares y adornos para poder costear los cuidados que demanda la enfermedad que aqueja a Selva, como su medicación y una alimentación especial.

Indicaron que quienes deseen colaborar pueden contactarlas al teléfono (829) 497-5198 y llevarse consigo una de sus creaciones, o hacer su aporte directamente a través del Banco BHD, a nombre de María Yenny Mercado, a la cuenta número 26952840019.

“No pedimos limosna, sino que invitamos a apoyar nuestra causa comprando nuestras artesanías, que sostienen nuestro hogar y alimentan nuestra ilusión”, dijo Maximina, quien mostró su aceptación a la mano amiga de las buenas personas. “Esperamos el respaldo prometido por las autoridades, que se concrete pronto para transformar nuestras vidas”, expresó