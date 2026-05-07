Porcicultor demanda cuarentena ante fiebre porcina

El presidente de la Federación Dominicana de Porcicultores (Fedoporc), Miguel Ángel Olivo Rodríguez, advirtió que la fiebre porcina africana (FPA) ha evolucionado hacia una crisis estructural que compromete la producción nacional, el empleo y la seguridad alimentaria.

Mientras, el productor porcino Ambiorix Cabrera ratificó que la medida más efectiva debió ser una cuarentena nacional con eliminación total de la crianza por dos o tres años, como se hizo en el pasado.

En tanto, Olivo Rodríguez añadió que, durante ese período, el país podría suplirse mediante importaciones mientras se erradicaba el virus. El dirigente explicó que, aunque al inicio del brote se propuso una erradicación total del virus, la falta de aplicación de esa medida permitió su expansión hasta convertirse en una enfermedad endémica.

“Hoy la enfermedad está en todo el país. Ya no es posible hablar de erradicación inmediata, sino de transformación del sistema productivo”, sostuvo.

Olivo Rodríguez señaló que más del 80% de la carne de cerdo consumida en el país es importada, lo que ha garantizado el abastecimiento, pero ha debilitado la producción local.

Indicó que el mercado está condicionado por factores internacionales, debido a que la carne de cerdo se cotiza como commodity en bolsas como la de Chicago, lo que limita el impacto local en los precios.

El presidente de Fedoporc también destacó las fallas en el control del traslado de animales, así como el impacto negativo tras la salida de organismos internacionales que apoyaban el programa sanitario.

Durante ese período, explicó, hubo eliminación de animales sin compensación, lo que afectó directamente a los productores.

Ante la situación, planteó la necesidad de migrar hacia un sistema basado en granjas de gran escala, con estrictas medidas de bioseguridad, control ambiental y vigilancia constante.

En ese contexto, el porcicultor Cabrera agregó nuevos cuestionamientos al manejo de la crisis.

Cabrera advirtió que la situación real del sector es más grave de lo que se ha planteado oficialmente, ya que la enfermedad podría reducir la producción a niveles mínimos.

“No es que se eliminará el 70%; es que apenas podría quedar un 30% de la producción”, explicó.

El productor también cuestionó que las acciones se estén aplicando por regiones, señalando que esa estrategia no es efectiva en un país de tamaño reducido.“Aquí no tiene sentido manejarlo por regiones; el país es pequeño y el traslado de animales facilita el contagio”, indicó.

Añadió que, durante ese período, el país podría suplirse mediante importaciones mientras se erradicaba el virus.

“El encarecimiento es inevitable; cuando falta un producto, suben los demás”, señaló.

Asimismo, subrayó que los sectores más vulnerables serían los más afectados, ya que dependen de proteínas más económicas.

Cabrera también afirmó que los productores no han recibido el acompañamiento necesario por parte del Gobierno, ni en términos técnicos ni económicos.