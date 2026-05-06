Explotación minera afectará cultivos en zonas montañosas de Santiago

Ahuyamas, habichuelas, y guineos son algunos de los productos agrícolas que se producen en las zonas montañosas de Santiago, pertenecientes a la cordiellera Septentrional, que podrían verse detenidas y afectar a miles de familias que dependen de este sustento, en caso de explotación minera en el área.

Comunidades como Ranchito, Guasumita, Piche y La Manacla, al igual que Los Pomos, que conecta por la montaña con la provincia de Puerto Plata, son solo varias de las localidades agrícolas cuyo sustento depende principalmente de la tierra y su producción.

En estas zonas se cosechan miles de quintales de ahuyamas anualmente, y se trasladan hacia los mercados urbanos de Santiago, así como racimos de guineo y sacos de habichuelas.

Según explican los comunitarios, incluso, los comerciantes suben a la loma en sus propios vehículos, camionetas y camiones a comprar las habichuelas, que se producen en cantidades gigantescas.

Últimamente, también los limones se están produciendo para su venta y exportación.

Sumando los habitantes de estas comunidades, ascienden a más de 1000, las familias que viven de la producción agrícola. Solo en el Ranchito, son más de 200 familias y en Piche, más de 150.

“Nosotros no podemos permitir explotación ni explotación aquí, imagínate cuántas familias van a ser desplazadas de ahí”, expresó uno de los comunitarios, conocido popularmente como Trespatines, quien es presidente de asamblea de la comunidad del Ranchito.

convocan a marcha

Como continuidad a las protestas en contra de la explotación y posterior explotación minera de la cordillera Septentrional, los sacerdotes y comunitarios del grupo Unidos Somos Más, han convocado nueva vez a la población a unirse a la próxima marcha en rechazo de la minería.

La convocatoria se extiende a todo el país, y especialmente a las 14 provincias del Cibao para el domingo 24 de mayo a las 2:00 de la tarde saliendo del Monumento a los Héroes de la Restauración.

El recorrido contempla la avenida Las Carreras, la avenida Antonio Guzmán, la calle Del Sol, la calle Cuba y otra vez la avenida Las Carreras para terminar en el punto de partida.