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cordillera septentrional 

Explotación minera afectará cultivos en zonas montañosas de Santiago

En estas zonas se cosechan miles de quintales de ahuyamas anualmente, y se trasladan hacia los mercados urbanos de Santiago, así como racimos de guineo y sacos de habichuelas.

Consideran que cultivos en las zonas motañosas de Santiago resultarán afectados con la explotación minera.

Consideran que cultivos en las zonas motañosas de Santiago resultarán afectados con la explotación minera.Listín Diario

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Ashley MartínezSantiago, RD 

Ahuyamas, habichuelas, y guineos son algunos de los productos agrícolas que se producen en las zonas montañosas de Santiago, pertenecientes a la cordiellera Septentrional, que podrían verse detenidas y afectar a miles de familias que dependen de este sustento, en caso de explotación minera en el área.

Comunidades como Ranchito, Guasumita, Piche y La Manacla, al igual que Los Pomos, que conecta por la montaña con la provincia de Puerto Plata, son solo varias de las localidades agrícolas cuyo sustento depende principalmente de la tierra y su producción.

En estas zonas se cosechan miles de quintales de ahuyamas anualmente, y se trasladan hacia los mercados urbanos de Santiago, así como racimos de guineo y sacos de habichuelas.

Según explican los comunitarios, incluso, los comerciantes suben a la loma en sus propios vehículos, camionetas y camiones a comprar las habichuelas, que se producen en cantidades gigantescas.

Últimamente, también los limones se están produciendo para su venta y exportación.

Sumando los habitantes de estas comunidades, ascienden a más de 1000, las familias que viven de la producción agrícola. Solo en el Ranchito, son más de 200 familias y en Piche, más de 150.

“Nosotros no podemos permitir explotación ni explotación aquí, imagínate cuántas familias van a ser desplazadas de ahí”, expresó uno de los comunitarios, conocido popularmente como Trespatines, quien es presidente de asamblea de la comunidad del Ranchito.

convocan a marcha 

Como continuidad a las protestas en contra de la explotación y posterior explotación minera de la cordillera Septentrional, los sacerdotes y comunitarios del grupo Unidos Somos Más, han convocado nueva vez a la población a unirse a la próxima marcha en rechazo de la minería.

La convocatoria se extiende a todo el país, y especialmente a las 14 provincias del Cibao para el domingo 24 de mayo a las 2:00 de la tarde saliendo del Monumento a los Héroes de la Restauración.

El recorrido contempla la avenida Las Carreras, la avenida Antonio Guzmán, la calle Del Sol, la calle Cuba y otra vez la avenida Las Carreras para terminar en el punto de partida.

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