Los Pistons de Detroit extienden el contrato del entrenador JB Bickerstaff

El entrenador de los Pistons, JB Bickerstaff, ha acordado una extensión de contrato tras la victoria de Detroit en la primera ronda de los playoffs contra el Orlando Magic .

Los Pistons no dieron a conocer detalles sobre el valor y la duración de la extensión cuando anunciaron el acuerdo el lunes.

Los Pistons han logrado un récord de 104-60 en partidos de temporada regular bajo la dirección de Bickerstaff y han participado en dos ocasiones en los playoffs desde que reemplazó a Monty Williams al comienzo de la temporada 2024-25 .

Detroit cayó en la primera ronda el año pasado. Esta temporada, los Pistons tuvieron el mejor récord de la Conferencia Este con 60 victorias y 22 derrotas, y el domingo vencieron a Orlando 116-94 para cerrar una serie de playoffs con victoria por primera vez desde 2008.

En otoño de 2024, Bickerstaff se hizo cargo de la franquicia de los Pistons, que había registrado el peor récord de la NBA en cada una de las dos temporadas anteriores, incluyendo un récord de 14-68 en la temporada 2023-24.

Antes de la llegada de Bickerstaff, Detroit terminó con el peor récord de la NBA durante dos temporadas consecutivas.

Detroit inicia el martes por la noche su serie de segunda ronda de los playoffs en casa contra los Cleveland Cavaliers, equipo al que Bickerstaff entrenó desde el final de la temporada 2019-2020 hasta la campaña 2023-24.