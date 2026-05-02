Vaguada deja severos daños en regiones del país

Cinco viviendas destruidas, 1,699 afectadas, 8,495 personas desplazadas y 45 comunidades incomunicadas es el saldo que ha dejado la vaguada que incide sobre el territorio nacional, según el último boletín del Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

El fenómeno provocó aguaceros dispersos, tormentas eléctricas, ráfagas de viento e inundaciones. No obstante, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que la vaguada se debilita y se aleja del país.

Las regiones Norte y Noroeste han sido impactadas con inundaciones, desbordamientos de ríos y comunidades desbordadas. En Monte Cristi, el desbordamiento del río Yaque del Norte mantuvo bajo agua al municipio de Castañuelas, donde fueron evacuadas un total de nueve personas.

En Martín García, siete viviendas resultaron inundadas por el río Martín, mientras que en el sector La Curva unas 10 casas fueron anegadas, situación que posteriormente volvió a la normalidad.

En el Cibao, al menos 15 familias fueron desplazadas por la acumulación de agua, mientras que en La Vega se reportan al menos 36 sectores con daños materiales, además de inundaciones urbanas en la carretera Profesor Juan Bosch y la carretera de Palma; Asimismo, en el municipio Jima Abajo resultó anegada la escuela Puerto Arturo.

En El Seibo, las lluvias dejaron localidades incomunicadas, sectores inundados y familias desplazadas.

El desbordamiento de una cañada en el Caipi del sector Ginandiana obligó al traslado de al menos 136 niños y 36 adultos. Además, el río El Seibo incomunicó las localidades Isabelita y La Piedra, en Pedro Sánchez, así como el paso por el puente badén del kilómetro 7 de la carretera El Seibo–Pedro Sánchez. También el río Kisibani dejó incomunicadas las comunidades de El Cuey y Cañada La Vaca.

En Monte Plata, un deslizamiento de tierra en la autopista Juan Pablo II, hacia Samaná, afectó parcialmente el tránsito.

En la región Noroeste, en Santiago Rodríguez, las inundaciones afectaron 22 viviendas, mientras que el vertido de la presa de Romerillo provocó la anegación de ocho casas en San Ignacio de Sabaneta.

En Puerto Plata, el desbordamiento del río Bella Vista inundó 50 viviendas en Sosúa, específicamente en los sectores Maranatha y La Boca de la Cañada. También el río Arroyo de Leche dejó incomunicadas parcialmente varias comunidades, entre ellas Montellano y zonas aledañas.

En San Pedro de Macorís, el desbordamiento del río Soco dejó incomunicadas nueve comunidades. Y en la provincia Duarte, el desbordamiento del río Caño Azul incomunicó parcialmente la comunidad Los Contreras.

De igual forma, en Villa Riva, el río Catamey dejó aislada la comunidad Juana Rodríguez, donde unas 59 viviendas resultaron afectadas por inundaciones, mientras que la cañada La Azuce anegó dos viviendas en el cruce del Abanico.

Para el fin de semana se espera la disminución de las lluvias; no obstante, no se descartan posibles aguaceros en el territorio nacional.