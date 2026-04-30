Explosión precede a caída e incendio de avioneta en Dajabón

La incertidumbre y la preocupación se apoderaron este miércoles de la comunidad de Dajabón, tras el accidente de una avioneta privada que, apenas segundos después de despegar, sufrió una aparente detonación que derivó en un incendio, obligando a sus ocupantes a lanzarse del aparato en un intento desesperado por salvar sus vidas.

Mientras tanto, la Comisión Investigadora de Accidentes Aéreos (CIAA), en coordinación con el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), profundiza las investigaciones para determinar las causas del siniestro, que mantiene en vilo a las autoridades y a los residentes de la zona fronteriza.

Una fuente oficial confirmó que, tan pronto se tuvo conocimiento del accidente, una comisión de técnicos especializados fue enviada al lugar del hecho para iniciar las indagatorias. Sin embargo, el organismo fue enfático en señalar que aún es prematuro ofrecer conclusiones.

“No podemos ofrecer ningún detalle del accidente porque no conocemos realmente lo que sucedió”, expresó el funcionario, al tiempo que adelantó que en las próximas horas podrían darse a conocer informes preliminares con los primeros hallazgos.

De acuerdo con reportes iniciales, la aeronave —una avioneta bimotor matrícula N577TU— despegaba desde el aeródromo de Dajabón, ubicado en la comunidad Sabana Santiago-La Aviación, cuando se produjo una pequeña explosión que rápidamente desencadenó un incendio en pleno ascenso.

El piloto, identificado como Domingo Aníbal Medina Bisonó, conocido como “Chiqui Medina” y certificado por el IDAC, junto a su copiloto Luis Manuel Carrasco, lograron salir de la aeronave en medio de la emergencia, aunque resultaron con quemaduras de consideración.

Ambos fueron atendidos inicialmente en el centro de salud Doctor José Manuel Rodríguez, en Dajabón, y posteriormente trasladados en una aeroambulancia hacia una clínica privada en Santiago de los Caballeros, donde permanecen recibiendo atenciones médicas especializadas.

Testigos narraron momentos de tensión al observar la aeronave envuelta en llamas, mientras unidades del Cuerpo de Bomberos acudieron rápidamente a la escena para sofocar el incendio que consumía el fuselaje.

El aeródromo desde donde partió la avioneta es operado por personal del Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Dominicana, lo que facilitó la activación inmediata de los protocolos de seguridad operacional tras el incidente.

En un comunicado conjunto, la CIAA y el IDAC reiteraron que las investigaciones se desarrollan conforme a los procedimientos establecidos en materia de aviación civil, y que cualquier información oficial será ofrecida una vez se determinen con precisión las causas del accidente.

El hecho ha generado inquietud entre los residentes de Dajabón, quienes conocen a los involucrados como empresarios activos y figuras vinculadas al desarrollo económico local.

Por ahora, las autoridades mantienen un hermetismo prudente, mientras las piezas del rompecabezas comienzan a encajar en torno a un accidente que, aunque no dejó víctimas mortales, pudo haber tenido consecuencias mucho más trágicas.