Posponen búsqueda de niño en río Yaque del Norte

Las autoridades de rescate suspendieron de manera temporal la búsqueda de un niño de dos años que habría sido arrastrado por las aguas del río Yaque del Norte, luego de que, según versiones preliminares, su madre se lanzara con él desde el puente General Benito Monción, en la provincia Monte Cristi.

La mujer, identificada como Ana Mabel Farías, de 29 años, fue rescatada con vida por miembros del Cuerpo de Bomberos y posteriormente trasladada a un centro de salud antes de ser puesta bajo custodia policial.

De acuerdo con informaciones ofrecidas por las autoridades, la joven presenta aparentes problemas de salud mental, una condición que, según familiares, requería tratamiento médico constante.

Según los reportes, la madre habría admitido que se lanzó al río con el menor en brazos, aunque manifestó desconocer el paradero del niño tras el suceso.

Equipos de rescate, integrados por la Defensa Civil, la Cruz Roja Dominicana, bomberos y voluntarios locales, desplegaron un amplio operativo de búsqueda tanto en el cauce del río como en su desembocadura hacia el océano Atlántico.

Sin embargo, las labores fueron suspendidas sin resultados debido a las condiciones adversas, entre ellas la fuerte crecida del afluente.

El intendente del Cuerpo de Bomberos de Monte Cristi, coronel Juan Francisco Francisco, explicó que las brigadas trabajaron para poder dar con el infante desaparecido y se hieren apoyar de una embarcación y personas voluntarias, recorriendo distintos puntos del río en un esfuerzo por localizar al menor.

“Desde que recibimos la alerta activamos todos los organismos de socorro. Se realizaron múltiples recorridos por el río y zonas cercanas, pero no fue posible ubicar al niño. Continuaremos atentos para reanudar la búsqueda y dar respuesta a la comunidad”, expresó el oficial.

En tanto, la gobernadora provincial, Leissa Cruz, encabezó las labores de coordinación del operativo, reiterando el compromiso de las autoridades de continuar las acciones de búsqueda en las próximas horas.

Leandro Familia, padre de la joven Ana Mabel Infante, quien se lanzó al río Yaque del Norte con su hijo de dos años en brazos, indicó que su hija padece trastornos mentales y que, al momento del hecho, no se encontraba bajo supervisión médica. Asimismo, relató que familiares intentaron intervenir al percatarse de la situación, pero no lograron evitar el desenlace.

El caso se mantiene bajo investigación por parte de las autoridades competentes, mientras se espera la reanudación de los operativos en un contexto que vuelve a poner en evidencia la necesidad de fortalecer la atención en salud mental y los mecanismos de prevención en situaciones de riesgo social.

María Eugenia Castro, dirigente comunitaria de la zona, afirmó que el hecho ha generado profunda consternación en la comunidad de Monte Cristi y consideró que las autoridades provinciales deben asumir un enfoque integral para atender las problemáticas vinculadas a la salud mental, la vulnerabilidad familiar y la respuesta oportuna de los servicios públicos.

Asimismo, Castro cuestionó las limitaciones en la atención a pacientes con trastornos mentales en los centros de salud públicos de la provincia, señalando la necesidad de fortalecer los servicios y garantizar seguimiento adecuado a estos casos.