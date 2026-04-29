Policía Nacional de Santiago tiene seis fugitivos en su lista

La Policía Nacional asentada en la Dirección Regional Cibao Central en la provincia de Santiago, tiene al menos a seis individuos en su lista de los más buscados, todos vinculados a homicidios y asesinatos, hechos de sangre ocurridos en los últimos meses.

El listado está encabezado por Jhovanny de Jesús Metz Cruz, alias Macho, de 28 años, señalado como el responsable de atacar con un arma blanca y provocar la muerte de Deivy Carlos Abreu Quezada, luego de haberlo perseguido con una turba de motoristas hasta el Palacio de Justicia de esta ciudad.

Por ese hecho, otras siete personas están sometidas a la acción de la justicia y enfrentan 3 meses de prisión preventiva como medida de coerción.

Asimismo, Víctor González Martínez, de 31 años, quien violó sexualmente y le quitó la vida a la joven Yuleini Frías de León, de 30 años, y posteriormente la incineró en la vivienda donde ella residía; en un hecho ocurrido el pasado 29 de marzo en el municipio de Sabana Iglesia, de esta provincia de Santiago.

Cabe destacar que, en este caso, también los familiares de la víctima y toda la comunidad de Sabana Iglesia, se sumergieron en la búsqueda de González Martínez, por las zonas montañosas y boscosas de esta localidad.

Mientras, Raimi de Jesús Brito Parra, alias “Gordo Baba”, es otro de los más buscados, señalado por la Policía Nacional como el presunto responsable de ocasionar la muerte por heridas de arma de fuego a Albert Amauris López, conocido como Chapo, y Frailyn Manuel de Jesús León, alias “Gordo”, así como de ocasionar heridas a Juan José García Ventura, en medio de un incidente ocurrido el pasado 20 de marzo en la calle No. 14 de sector Fondo de la Botella, del distrito municipal Santiago Oeste (Cienfuegos), supuestamente por viejas rencillas relacionadas con la venta y distribución de sustancias controladas.

Además, se busca a Yelfri Salvador García, de 36 años, por su presunta vinculación al hecho en el que falleció por heridas de arma de fuego, Adonis Domingo Abreu, quien residía en el sector Altos de Rafey, muerto el pasado 16 de marzo, en medio de un conflicto originado durante un juego de baloncesto, cuando además resultó herido un adolescente de iniciales A.M.G.C.

Por otro lado, las autoridades buscan a Saúl Hernández, alias Wily, de 28 años, por ser el presunto autor, en compañía de Willi José León García, conocido como Willito, quien está sometido a la justicia, y Wedelyn Josel Eon García, alias Wesllin, quien se encontraba prófugo, por ocasionarle la muerte por herida de arma de fuego a Raymond Clemente Navarro, de nacionalidad puertorriqueña, en un hecho ocurrido en medio de un asalto, el 17 de abril de este año, en el Car Wash y Billar de Wilmer, ubicado en la avenida Hispanoamericana, en el distrito municipal de Canabacoa, Santiago.