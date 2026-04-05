Bañistas disfrutan con calma y serenidad en playa Najayo

El trayecto para arribar al lugar puede llegar a ser un poco complicado, pero el ambiente que se vive en la zona suele borrar cualquier incomodidad vivida en el camino.

La playa Najayo en San Cristóbal, como cada año, se convierte en un lugar que recibe a decenas de visitantes que buscan pasar un buen rato durante el asueto de la Semana Santa.

"Venimos aquí por los niños, para que disfruten de la Semana Santa y también para quitar un poco el estrés", comentó Margarita Matos, una mujer que acudió a la playa con su hija y nieta desde Santo Domingo.

La familia de Matos era una de las tantas que se recreaba con distintas actividades en los alrededores de la playa.

En ese sentido, algunos bañistas optaron por jugar dominó, baloncesto y fútbol, mientras que otros conversaban en mesas que tenían sombras improvisadas.

"Me ha parecido bien, todo lo veo calmado, todo está bajo control. Es la primera vez que vengo en esta temporada y me siento bien porque no hay tanta gente", reveló Martina de Jesús al conversar con reporteros con Listín Diario.

Martina de Jesús mientras conversaba con reporteros de Listín Diario.Víctor Ramírez/ LD

Asimismo, de Jesús aseveró que asistió a la playa debido a que parte de su familia volvió al país después de varios años.

"Tengo una hermana que vino de fuera y cuando esa gente viene de allá quieren salir. Para agradarle a ella y a la vez también estoy disfrutando", agregó.

Por otro lado, periodistas de este medio observaron cómo había música colocada en varios locales de la zona, sin embargo, era moderada.

Operativos

De igual forma, la Defensa Civil, Cruz Roja Dominicana, Dirección Central de Policía de Turismo (Politur), Ejército de República Dominicana, Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos de San Gregorio de Nigua eran parte de las autoridades que merodeaban y conversaban con los visitantes que estaban en el área.

"Todo ha transcurrido bien, no hemos tenido intoxicación ni por alimentos ni por bebidas alcohólicas. Hemos tenido menos flujo de personas este año, pero las que han venido se han acatado a las órdenes de las autoridades", expresó Manuel Mañaná, representante de la Cruz Roja en Najayo.