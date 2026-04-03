La tranquilidad es la protagonista en las playas de Boca Chica, Guayacanes y Juan Dolio

Alegría, gratitud y diversión fueron las emociones positivas que mostraron las personas que tomaron la decisión de acudir a la playa un Viernes Santo.

Esa era la escena que mostraban las playas de Guayacanes, Juan Dolio y Boca Chica, tres espacios recreativos que recibieron a los visitantes mientras eran protagonistas de un ambiente sereno y calmado.

Los ciudadanos asistieron a los tres lugares con utensilios similares: sombreros, bultos, comidas preparadas y lentes para poder observar de manera más clara frente a un sol que emergió y se plantó sobre las tres zonas desde el amanecer.

La estrella fulguraba con intensidad y eso provocó que las aguas brillarán con distintas tonalidades de un color azul que se juntaba con las anatomías de los bañistas.

"La playa es vida, es creación y aquí podemos respirar un ambiente sano y saludable. Uno la pasa muy bien porque la gente se va para los pueblos y entonces nosotros estamos aquí tranquilos", reveló entre sonrisas Rut Luna, una pastora evangélica de 51 años que reside en Santo Domingo y suele visitar constantemente las playas de la nación.

La mujer disfrutaba de las bondades de la playa Guayacanes y sus palabras se combinaron con las de Carmen Rivas, una venezolana que vive en la nación desde hace ocho años y sostuvo que "le encanta la playa".

"Me encanta la playa y más en estos días, lo que es 1 de enero y Semana Santa. En Semana Santa todo el mundo agarra y se va de vacaciones, sobre todo para la playa. Nos gusta mucho la playa", comentó Rivas, que es nativa de Aragua, un estado de Venezuela.

Familias disfrutan en playa de Guayacanes.José Alberto Maldonado/LD

Búsqueda de reposo

Unos 500 metros después de Guayacanes se encuentra playa de Juan Dolio, allí existía una mayor presencia de familias que atesoraban el ambiente soleándose y charlando entre sí.

"No acostumbro a salir el Viernes Santo, pero hoy mi esposo me motivó a que le hiciera compañía y veo que todo está calmado", aseguró Alicia Rosario, una mujer de 44 años que se trasladó desde Consuelo (provincia San Pedro de Macorís).

"Lo que se quiere es que los bañistas puedan estar todos en control, que gocen sin ningún problema y le pido a Dios que, así como vinieron, puedan regresar", acotó.

En ese sentido, las distintas calles de la localidad fueron el escenario para la llegada de los bañistas que se aproximaban con parientes, amigos y conocidos.

Bañistas en la playa de Juan Dolio.José Alberto Maldonado/LD

Escapar de la rutina

Por otro lado, Boca Chica presentó un incremento en los visitantes, algunos se encontraban en el agua y otros comían mariscos y pastas en mesas radicadas en la arena a orillas de la playa.

Una de esas personas que se figuraba en las mesas era Rafaela (se reservó su apellido), una mujer de 65 años que acudió con su familia para desvincularse de la carga laboral que le proporciona un taller de mecánica, uno que posee junto a su esposo.

"El único día que se puede cerrar el taller y por eso vinimos. Todavía hoy estábamos en el hotel y lo estaban llamando y yo le dije 'suelta, suelta'", aseveró Rafaela entre risas.

Cerca de la mesa de Rafaela se encontraba la venezolana Susana Lavieri y ella aseguró que siente que en su "otra vida fue un pez" y por eso suele persistir en sus visitas a las playas.

"Es tradición desde allá en Venezuela y nos llamó la atención que está vez está solito y la estamos pasando chévere. Creo que en la otra vida éramos peces o algo así (su familia y ella). Somos netamente playeros", dijo Lavieri mientras una sonrisa estaba presente en su cara.

Distintas personas sentadas en la playa de Boca Chica.José Alberto Maldonado/LD

Operativos

Defensa Civil, Dirección Central de Policía Turismo (Politur) y rescatistas de varias entidades fueron vistos por reporteros de Listín Diario en las proximidades de los diferentes lugares.

Politur posee su centro de mando y control en playa de Boca Chica, que sirve para tramitar las incidencias de los diferentes polos turísticos de la nación.

De igual forma, Juan Jesús Cabrera, director de Defensa Civil en Juan Dolio, aclaró que se encuentra desde la mañana del Jueves Santo junto a su equipo brindando ayuda y soluciones a los visitantes.

"Este año tenemos más personal, más equipo y más personas capacitadas para dar respuesta", explicó.

Video La tranquilidad es la protagonista en las playas de Boca Chica, Guayacanes y Juan Dolio

