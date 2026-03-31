Defensa supervisa avances de la verja perimetral fronteriza en la zona norte

El ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre, realizó un recorrido de supervisión a lo largo del tramo norte de la verja perimetral fronteriza, abarcando desde Manzanillo hasta el nuevo tramo actualmente en construcción, con el objetivo de constatar los avances de la obra y verificar el estado de las áreas ya concluidas.

Durante la jornada, el titular del Ministerio de Defensa inspeccionó los trabajos en ejecución, incluyendo la construcción de los puentes sobre el río Masacre en Manzanillo y en el sector La Vigía, infraestructuras clave para garantizar la conectividad operativa, el patrullaje continuo y la movilidad táctica de las tropas desplegadas en la zona.

Asimismo, evaluó el desarrollo del nuevo tramo en ejecución, verificando el ritmo de los trabajos, la calidad de las infraestructuras y su adecuación a los requerimientos operativos establecidos para el fortalecimiento del control fronterizo.

Fernández Onofre estuvo acompañado por una comisión integrada por representantes de la Presidencia de la República, personal de la empresa constructora, ingenieros del Ministerio de Defensa y el supervisor general de los trabajos de construcción de la verja perimetral, quienes ofrecieron detalles técnicos sobre el avance y las fases pendientes de la obra.

"Este recorrido de supervisión reviste un alto valor estratégico, al permitir dar seguimiento directo a una de las principales iniciativas del Estado dominicano para reforzar la seguridad en la frontera, optimizar el control territorial y combatir de manera más efectiva las actividades ilícitas que afectan la zona", expresó el MIDE en un comunicado.

Asimismo, la verja perimetral fronteriza constituye una infraestructura clave para la defensa de la soberanía nacional, al integrar componentes tecnológicos y operativos que fortalecen la capacidad de vigilancia y respuesta de las Fuerzas Armadas, contribuyendo además al ordenamiento del flujo migratorio y al desarrollo de las comunidades fronterizas.

El Ministro de Defensa reiteró que continuará dando seguimiento permanente a esta obra, asegurando su desarrollo conforme al tiempo de ejecución programado y los más altos estándares, en cumplimiento de su sagrada misión de garantizar la integridad territorial y la seguridad de la República Dominicana.