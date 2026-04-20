Doble pelea de boxeo en “Planeta Alofoke”: Crazy Design y Gallo The Producer resultan ganadores

Crazy Design y Gallo The Producer resultaron ganadores de la doble pelea de boxeo que se llevó a cabo la noche de este domingo en el marco del reality "Planeta Alofoke".

Luego de más de 24 horas sin transmisión del proyecto, Santiago Matías realizó el combate entre cuatro figuras públicas en un ring ubicado en Lantica Studios.

El exponente urbano José Rafael Colón, conocido como Crazy Design, derrotó al numerólogo Adrián Salcedo, popularmente Cristian Casablanca, por decisión unánime tras cuatro rounds de dos minutos y medio y un minuto de descanso.

El enfrentamiento se retrasó casi dos horas por los Design y Casablanca, quienes tardaron en ponerse de acuerdo tras bastidores. Al subir al cuadrilátero, el exintergrante de Los Teke Teke pidió verificar el vendaje profesional que tenía puesto su contrincante de bajo de los guantes, por lo cual le llevaba ventaja.

Finalmente, Design fue declarado ganador de la primera contienda, que cerró con la música de Rochy RD, interpretando sus mayores éxitos como "Uva Bombon", "Rumba", "Un brindis", "Soy un infeliz", "Lean" y "Mi contacto".

Por otro lado, el productor y creador de contenido puertorriqueño Jonathann Rosario Ortiz (Gallo The Producer) se alzó con la victoria después de enfrentarse con el merenguero Antonio Peter De la Rosa (Omega El Fuerte) en tres rounds de dos minutos de combate.

El evento concluyó con el bachatero Teodoro Reyes cantando los temas "Vuelve mami con tu papá", "Mujer traicionera" y "Los pobres también lloran".