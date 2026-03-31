Abinader encabeza actos por 182 años Batalla 30 de Marzo

En un acto encabezado por el presidente Luis Abinader, autoridades civiles, militares y religiosas conmemoraron ayer, el 182 aniversario de la histórica batalla de 1844, en una ceremonia que combinó el fervor patriótico con un llamado de atención sobre los principales desafíos sociales y económicos que enfrenta el país.

El tedeum estuvo a cargo de monseñor Héctor Rodríguez, arzobispo de la Arquidiócesis de Santiago, quien resaltó los valores de los héroes que defendieron la independencia nacional; pero también trazó un paralelismo con la realidad actual, marcada por el creciente costo de la canasta familiar y el descontento social que este genera.

Advirtió que amplios sectores de la población se sienten “cansados y agobiados” ante el encarecimiento sostenido de productos básicos, situación que impacta con mayor fuerza a las clases trabajadoras.

En ese sentido, monseñor señaló que el aumento de precios responde en parte a factores internacionales, como los conflictos geopolíticos que inciden en los mercados globales.

El tema de la corrupción administrativa emergió como uno de los puntos más sensibles del discurso. La intervención concluyó con un llamado a fortalecer la ética pública, la educación y el compromiso ciudadano como pilares para sostener la independencia nacional en el contexto actual.

El presidente Abinader junto al senador Daniel Rivera; el presidente de Efemérides Patrias, Juan Pablo Uribe; la primera dama Raquel Arbaje; la vicepresidenta Raquel Peña, y monseñor Héctor Rodríguez.Fuente externa

Enfatizó que la verdadera soberanía no solo se defiende en el plano histórico, sino también mediante la transparencia, la justicia social y políticas que garanticen mejores condiciones de vida para la población.

De forma directa, cuestionó la persistencia de denuncias y “rumores” que afectan la credibilidad institucional, al tiempo que advirtió que estas prácticas socavan los valores patrióticos y profundizan las desigualdades sociales.

El primer mandatario en su visita por la ciudad de Santiago entregó a través de la Dirección de Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación, que dirige Roberto Herrera, dos multiuso; el techado de la cancha Blanca Mascaró, en el municipio de Licey Almedio y el techado de la cancha Plinio Martínez, en Cienfuegos, distrito municipal Santiago Oeste.

El presidente Abinader, junto a la primera dama Raquel Arbaje, entregó ayer 1,025 certificados de títulos de propiedad a familias de Hato del Yaque, como parte de un proyecto que contempla 1,359 títulos, con lo que se eleva a 7,632 el total entregado en la provincia de Santiago desde el inicio de su gestión en 2020.

Durante el acto, el presidente Abinader informó que en esta jornada se entregan 1,025 certificados de títulos, como parte de un proceso que busca transformar las comunidades y dinamizar la economía local mediante mayores oportunidades de inversión, construcción y financiamiento.

Destacó que, con la entrega realizada en Hato del Yaque, suman cerca de 4,800 certificados de títulos otorgados en esta comunidad, convirtiéndola en uno de los distritos donde más se ha avanzado en términos proporcionales en todo el país. Señaló además que los trabajos continuarán en sectores como Villa Fátima, donde aún quedan títulos pendientes por entregar.

El presidente Luis Abinader encabezó el tedeum conmemorativo al 182 aniversario de la Batalla 30 de Marzo de 1844.Fuente externa

El director ejecutivo de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado, Duarte Méndez, subrayó el alcance de este programa en la provincia y los proyectos en ejecución, al indicar que el presidente Abinader le ha dado gran importancia a esta provincia de Santiago, ya que ha entregado un total de 7,632 certificados de títulos desde que inició su gestión en el año 2020 hasta el día de hoy; y agregó que se encuentran trabajando 3,128 certificados de títulos más en Villa Liberación de la Otra Banda, Sabana Grande de Batey, Villa Fátima y 2,700 unidades funcionales en la Villa Olímpica, para un total de 5,828 títulos que se estarán entregando en el transcurso de este año.