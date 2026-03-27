Pese a amenazas de lluvia, bañistas disfrutaron de playas en La Romana

Ni la incidencia de una vaguada ni las constantes lluvias registradas en las últimas 24 horas frenaron la asistencia de personas a playas en La Romana. Tanto residentes como turistas desafíaron los pronósticos de alertas de los organismos de socorros.

Los residentes de esta provincia ubicada al Este del país, motivados por el inicio de la Semana Santa, salieron junto con sus familiares y vecinos a una tarde bajo el sol.

Mientras que otros, movidos por la actividad económica que garantiza la localidad, mantienen la venta de comida criolla.

Pasadas del mediodía, Listín Diario realizó un recorrido por el sector La Caleta en aquella provincia del Este, donde constató la alegría de los munícipes con juegos en la arena, otros comiendo y algunos bronceándose.

Niños juegan en la arena en la playa de La Romana.Leonel Matos

En el populoso balneario turístico, se encontraba Yudelka Abreu con su familia, quienes estaban almorzando un locrio de pollo con salsa.

A pesar de que indicó que no pretende salir durante el asueto de la Semana Mayor, aprovechó este viernes para llevar a sus hijos a la playa.

"Yo pasaré la Semana Santa tranquila en casa con mis niños. Sin salir a ninguna parte, porque es una semana para reflexionar y por eso decidimos salir hoy", expresó el ama de casa.

Bañistas visitan playas de La Romana.Leonel Matos

Al consultarla sobre las lluvias que han afectado la provincia en las últimas horas, indicó que hasta el momento su localidad en Villa Hermosa no ha evidenciado efectos.

"Gracias a Dios en mi barrio la hemos pasado muy tranquilo y no hemos sentido inundaciones", dijo.

En Playa La Caleta, estaba Agustina Faustine, una señora de nacionalidad haitiana que labora en uno de los puestos de comida criolla y bebida.

Indicó que, por el momento, la llegada de extranjeros y dominicanos visitando la playa estaba "lenta".

"Por ahora estoy está lento, pero siempre llegan", dijo la señora.

Detalles de las alertas

De acuerdo con el último informe del Centro de Operaciones Meteorológicas (COE), indicó este viernes que durante la mañana pronosticaba la ocurrencia de lluvias débiles a moderadas en provincias del norte y nordeste como Montecristi, Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Samaná y La Altagracia, entre otras localidades.

Sin embargo, aclaró que las provincias más afectadas serían La Romana, San Pedro de Macorís, Santo Domingo, Monte Plata, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, La Vega, San José de Ocoa y San Juan, y otras localidades.