Las provincias del este del país en alerta amarilla; COE reporta inundaciones y acueductos afectados

Este Viernes de Dolores, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) elevó a nueve las provincias en alerta amarilla y a ocho en verde ante posibles inundaciones y crecida de ríos y cañadas, por las lluvias de un sistema frontal.

El organismo reportó inundaciones en La Romana y Monte Plata, así como once acueductos fuera de servicio, afectados por las lluvias, con lo que están sin servicio de agua potable más de 87 mil usuarios.

En alerta amarilla están La Altagracia, La Romana, San pedro de Macorís, Hato Mayor, El Seibo, Monte Planta y el Gran Santo Domingo.

En alerta verde están Santiago, La Vega, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Duarte, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez y Espaillat

El informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que un sistema frontal sobre el país se estará moviendo lentamente hacia el noroeste de la isla, próximo al sur de las Bahamas, manteniendo las condiciones húmedas e inestables sobre la geografía nacional.

Por tal razón, seguirán aguaceros fuertes en ocasiones con tormentas eléctricas y ráfagas de viento hacia provincias del litoral costero del Atlántico, el valle del Cibao, el nordeste, así como, la zona fronteriza y la cordillera Central.

Esta actividad de lluvias estará mayormente concentrada sobre: Monte Cristi, Dajabón, Valverde, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Santiago, Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, La Vega, Monseñor Nouel, Duarte, María Trinidad Sánchez, Santo Domingo y Monte Plata.

LA ROMANA

La Defensa Civil realizó una evacuación de forma preventiva en el Centro Educativo Luz para Todos, debido a que dicho centro se inundó y fueron movilizados alrededor de 200 niños, y trasladados a sus viviendas. No se reportaron lesionados.

MONTE PLATA

En Monte Plata, el Sistema 911 y Defensa Civil reportaron que, debido a las fuertes lluvias, ocurrieron inundaciones urbanas en el Barrio Matadora, Café Negro, resultando seis viviendas anegadas. No hubo desplazados.

Además, producto a las fuertes lluvias ocurrieron inundaciones urbanas el Barrio Los Choferes, resultando dos viviendas anegadas, inundaciones urbanas en los alrededores de la Fiscalía, resultando viviendas anegadas, y se desbordó el río La Savita, incomunicando parcialmente la comunidad de Hatillo. No hubo desplazamientos y todo retorno a la normalidad.