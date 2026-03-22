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Ejército detiene a 26 haitianos indocumentados en Montecristi

Las detenciones se realizaron en el municipio Guayubín y los indocumentados fueron entregados a la Dirección General de Migración.

Ejército detiene a 26 indocumentados en zona boscosa de Montecristi

Ejército detiene a 26 indocumentados en zona boscosa de MontecristiFuente externa

Redacción Listín DiarioMontecristi, RD

El Ejército de República Dominicana informó que como parte de los operativos de interdicción que se realizan en la zona fronteriza, detuvo a 26 nacionales haitianos en estatus migratorio irregular, en una zona boscosa del municipio Guayubín, provincia Montecristi.

La detención fue realizada por miembros del ERD, asignados para servicio en el puesto de chequeo Mangá.

El grupo de indocumentados estaba compuesto por 15 hombres y 11 mujeres.

Los extranjeros indocumentados se encuentran bajo custodia militar en el referido puesto de chequeo y serán entregados a la Dirección General de Migración (DGM) para los fines correspondientes.

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