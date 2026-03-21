Expertos proponen un 'masterplan' para salvar el patrimonio victoriano en Santiago

Entre el abandono, el deterioro y la ocupación irregular, decenas de casas victorianas del centro histórico de Santiago de los Caballeros enfrentan hoy una realidad crítica.

Esta situación pone en peligro no solo su estructura física, sino también el valor histórico y cultural que representan para la ciudad.

De acuerdo con el urbanista Reynaldo Peguero, en la ciudad permanecen alrededor de 400 edificaciones de estilo victoriano y republicano.

“También hay que valorar los sitios; no es solo una casa, sino el lugar donde estuvo un patriota o donde ocurrió un combate”, expresó Peguero, destacando que muchas de estas historias trascienden lo arquitectónico.

Peguero considera que la situación exige la creación de un masterplan que articule los esfuerzos de los sectores público y privado.

En ese sentido, plantea la necesidad de reactivar el Consejo del Centro Histórico como organismo gestor encargado de coordinar las acciones de conservación.

Asimismo, subraya que instituciones como el Ayuntamiento, el Ministerio de Cultura y la Arquidiócesis deben asumir un rol activo y coherente en la gestión del patrimonio, independientemente de que muchas propiedades sean de carácter privado.

Por su parte, Saúl Abreu, director ejecutivo de la Asociación para el Desarrollo, Inc. (APEDI), enfatizó que estas edificaciones son parte esencial de la identidad de Santiago.

Abreu advirtió que la ocupación por terceros ajenos a los propietarios acelera el deterioro de las viviendas.

Ante esta realidad, propone que el Estado evalúe la adquisición de propiedades de alto valor patrimonial para garantizar su restauración.

“Si como sociedad queremos preservarlas, debemos asumir lo que implica su conservación”, sostuvo.

Ambos expertos coinciden en que la recuperación de estas casas tendría un impacto positivo en el desarrollo turístico.

El estilo victoriano antillano en República Dominicana se caracteriza por adornos tallados en las cornisas y balcones, conocidos como "gingerbread"; techos de zinc a dos o cuatro aguas, ideales para el clima trópical, y los colores vibrantes que resaltan los detalles de la fachada.

Sugieren integrarlas como museos, espacios culturales u oficinas institucionales, fortaleciendo el atractivo de Santiago como destino en un momento clave para su proyección urbana.

Los ejes estratégicos que plantea Reynaldo Peguero están fundamentados en crear un organismo gestor con autoridad para coordinar al Ayuntamiento, Cultura y el sector privado e identificar y catalogar las 400 edificaciones victorianas y republicanas según su estado de vulnerabilidad.

Tambien, promover exenciones o facilidades para dueños que restauren sus viviendas respetando la arquitectura original, intervención del Estado para comprar propiedades en abandono y convertirlas en activos culturales, como museos y centros de formación.