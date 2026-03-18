Abandonan y arrabalizan casas victorianas en Santiago

Las casas victorianas pertenecientes al Centro Histórico de Santiago y que se encuentran en estado de abandono, son ocupadas por delincuentes y drogadictos en horario nocturno, quienes han esparcido temor entre los comerciantes de la ciudad.

El Centro Histórico de Santiago, creado hace 35 años por decreto del Poder Ejecutivo, reúne las muestras más antiguas de la arquitectura de la ciudad, entre ellas, las viviendas que fueron construidas acorde crecía la población en esta zona, conocidas como casas victorianas.

Es en esa medida que constituyen el patrimonio cultural material más valioso con el que cuenta el municipio de Santiago, siendo un espacio donde la ciudad refleja su historia, la evolución de su arquitectura y resguarda testimonios materiales de la vida citadina desde la segunda mitad del siglo XIX, de acuerdo a la apreciación del historiador Edwin Espinal.

Sin embargo, la invasión de desaprensivos y adictos a estos inmuebles abandonados, que en su mayoría no pertenecen al Estado dominicano, ha generado preocupación en medio de los comerciantes, quienes temen ser víctimas de robos o daños a sus edificaciones.

En todo caso, el mantenimiento, la seguridad y el resguardo de esas propiedades privadas, recae exclusivamente en los propietarios, aunque sean parte del patrimonio del Centro Histórico. Los dueños, también deben pagar un impuesto tributario al Estado por la propiedad, y no pueden demoler ni realizar grandes cambios a la estructura.

Espinal asegura que esta “es la gran ironía de la legislación cultural dominicana en materia de patrimonio cultural, porque no existe ningún incentivo, ni exención de impuestos para los propietarios de aquellos inmuebles que forman parte del patrimonio cultural de la nación por declaratoria del Congreso Municipal”.

Asimismo, Espinal explica que muchas veces los propietarios deben decidir entre preservarlas sin ningún soporte gubernamental o municipal o venderlos al mejor postor para que un mal día, estos inmuebles desaparezcan eliminados por un incendio o una destrucción intencionada.

En esa misma línea, el director de la Dirección Regional del Patrimonio Monumental en Santiago, César Payamps Fernández, explica que, desde esta entidad y el Gobierno central, se han estado realizando acciones y planes de rescate del Centro Histórico, entre ellas la intervención de la calle Benito Monción, la edificación donde funciona la sede de la Oficina de Patrominio, Casa de Arte, el Centro Cultural Banreservas donde funcionaba el antiguo Hotel Mercedes y la actual intervención en la calle Del Sol.

Todos estos proyectos con el fin de rescatar y preservar el patrimonio histórico y cultural de Santiago.

Sin embargo, explica que “no todas esas edificaciones son del Estado, gran parte son privadas, y en ninguna parte del mundo el Estado tiene la capacidad económica para intervenir todas las edificaciones privadas de una ciudad”.

Payamps indica que se ha estado buscando la manera de poder incentivar a los propietarios de estas casas victorianas u otros inmuebles históricos, ya sea con la exención de algunos impuestos, pero todavía no se ha podido concretizar esta iniciativa.