Iglesia San José cumple 100 años en Santiago

La parroquia San José de la Montaña, en el sector Baracoa de Santiago, celebra sus 100 años de vida parroquial con un amplio programa de actividades religiosas y comunitarias que reafirman su papel como uno de los espacios de fe más importantes de la ciudad.

Esta celebración centenaria tiene sus raíces en la historia de Eduvigis Rodríguez, conocida como “Abúa”, cuya devoción fue clave para el surgimiento del templo. En 1913, impulsó la construcción de una ermita dedicada a San José en el entonces Ensanche Oeste, iniciativa que fue respaldada por el arzobispo Adolfo Alejandro Nouel y el ayuntamiento local, que donó los terrenos.

Gracias a su liderazgo, se organizó una de las mayores manifestaciones de solidaridad de la época, logrando reunir recursos a través de la Hermandad San José y la Sociedad Josefina. La primera piedra fue colocada el 27 de febrero de 1915, y el templo fue bendecido en 1921, siendo erigido como parroquia en 1926.

La vida de Abúa estuvo marcada por un hecho que transformó su fe: sobrevivió al terremoto de 1842 que destruyó Santiago, experiencia que la llevó a consagrarse a San José.

Además, dedicó más de seis décadas a la educación, formando generaciones de jóvenes en la escuela primaria San José. En el marco del centenario, la parroquia ha organizado sus tradicionales fiestas patronales bajo el lema “San José y el cuidado de lo frágil”, desarrolladas del 10 al 19 de marzo, con una variada agenda que integra lo espiritual y lo comunitario.

El programa incluye una novena con eucaristías diarias, cada una dedicada a distintos valores representados por San José, como la protección de la vida, la familia, los inmigrantes, los jóvenes y los más vulnerables. En estas celebraciones participan activamente diversos sectores, entre ellos catequistas, profesionales, estudiantes, empresarios, movimientos juveniles y familias.

Las actividades también contemplan espacios de integración comunitaria como kermeses y mercaditos, así como encuentros pastorales y jornadas dedicadas a distintos grupos sociales, reafirmando el carácter inclusivo de la parroquia.

El punto culminante de las festividades será el 19 de marzo, día de la solemnidad de San José, con una eucaristía solemne en horas de la mañana, seguida en la tarde de una procesión con la imagen del santo por las calles de la comunidad, y una misa de clausura que marcará el cierre oficial de las fiestas patronales y del centenario.

A un siglo de su fundación como parroquia, San José de la Montaña no solo conmemora su historia, sino que reafirma su vigencia como centro de fe, educación y encuentro comunitario, manteniendo vivo el legado de “Abúa” Rodríguez, cuya entrega continúa inspirando a toda una comunidad.