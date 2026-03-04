Protestan en Baní por crisis en servicio de agua potable

A casi 18 años de la construcción del acueducto múltiple de Peravia, que pondría fin a la crisis de agua potable que abatía su población, resurge de nuevo la falta el suministro del líquido.

El desabastecimiento del vital servicio va desde el centro de la ciudad, barrios periféricos y localidades rurales.

Al menos del 60 por ciento de esta localidad clama en estos momentos por agua en sus grifos, pero no llega.

La crisis provocó que ayer cientos de ciudadanos protestaran porque llevan ya 3 meses sin recibir ni una gota de agua en sus hogares a través del servicio que debería garantizarle el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (INAPA).

“Yo calculando rápidamente, diría que el desabastecimiento en el servicio está entre un 55 a 60% de la población banileja”, admitió en rueda de prensa ayer el administrador del Inapa en Baní, Berni Brea, recién designado en el cargo.

Brea explicó que la mayoría de la población vive en la zona norte; Pueblo Nuevo, El Fundo, Barracones, Cajulitos, Tiburones, Santa Cruz y Peravia, localidades golpeadas por este desabasto de agua desde hace meses.

Dijo que la crisis también afecta la zona céntrica de la ciudad y barrios como Pescadores, Riviera del Sur, Melones, la calle Uladislao Guerrero, entre otros sectores.

causa del problema

El problema radica, esta vez, según la administración local del Inapa, en la salida de servicio, por filtraciones irregulares, del principal depósito de agua potable de este acueducto localizado justo en la comunidad rural Peravia, a dos kilómetros al este de Baní.

Este tanque, de los instalados con la construcción del acueducto múltiple, es el de mayor almacenamiento del municipio, ya que suministra 2 millones 800 mil galones de agua para uso en los hogares y otros servicios de diario consumo a Baní.

protestas de comunitarios

Durante la jornada de protesta en la comunidad Peravia, por los escasez de agua en sus grifos, que lleva ya de forma sostenida tres meses, en el sitio donde está ubicado el tanque dañado, los comunitarios expresaron sus quejas y disgustos ante la dramática situación que los afecta.

“Usted cree que, si uno se levanta con 100 pesitos para comprar las habichuelas, tengamos que cogerlos para comprar agua. Eso llora ante la presencia de Dios’’, expresó con malestar en sus palabras, Melitina Cruz.

Pedro Valdez, dirigente comunitario, exclamó que lo que están exigiendo es que las autoridades les den una explicación clara de por qué no tienen agua en la comunidad y cuándo se va a resolver este problema.

Maris Báez dijo que “nosotros tenemos 3 meses sin agua, no nos llega nada. A mis 65 años, cuando estábamos conectados al tanque viejo a nosotros nunca nos faltó agua, ahora con este tanque siempre hay un problema, ya vamos para tres meses sin el servicio y, ahora no tenemos ni del tanque viejo, pero mucho menos del nuevo”.

Marina Báez, de la junta de vecinos Peravia en Acción, manifiestó que “necesitamos que las autoridades se hagan eco de este reclamo, porque si no nos resuelven aquí pronto, toda la comunidad vamos a subir a las oficinas del Nivel Central para que nos oigan allá”.

Feligrés de la Iglesia Catolica, Ayda Arias, dijo que lo que necesita la comunidad es que les resuelvan este problema, “porque la miseria más grande que puede tener un ser humano es no tener agua”.

respuesta de las autoridades

“Como ya han sabido, la comunidad había reportado su preocupación sobre las filtraciones que estaba presentando este depósito de agua desde hace más de un año y, tomamos la decisión de coordinar con el Nivel Central un mantenimiento exhaustivo del tanque”, aseguró Brea.

“Coordinamos esto para corregir estas filtraciones antes de que haya un colapso de esta estructura, provocando una tragedia que nadie pudiera querer”, manifestó el administrador del Inapa en Baní.

El tanque entrará en mantenimiento desde este mes de marzo y, el mantenimiento incluye toda la infraestructura del tanque, “para de esa manera empezar a operarlo a final de marzo”.

paliativo

Brea dijo que han solicitado al Nivel Central de la institución varios camiones cisterna para dar el servicio a los comunitarios de forma paliativa en lo que se corrigen las filtraciones del tanque de abastecimiento, entre otras situaciones que afectan la fluidez del vital servicio.

También se ha racionalizado el servicio hasta por cuatro días cerrando el suministro a los barrios en la zona sur de la ciudad “para que llegue algo a los sectores del norte”, indicó Brea.