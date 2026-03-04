Embajadora de Estados Unidos visita fábrica de Arturo Fuente en Santiago

La embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana, Leah Francis Campos, realizó este lunes una visita oficial a la fábrica de cigarros Arturo Fuente, ubicada en la Zona Franca de Santiago, reafirmando los lazos históricos, culturales y comerciales entre ambas naciones en torno a la industria tabacalera.

Fue recibida por Ciro Cascella, quien la acompañó durante el recorrido por las distintas áreas de producción, desde la selección y fermentación de la hoja del tabaco hasta el torcido manual y el empaque final.

Campos conversó con decenas de trabajadoras dominicanas que, con destreza, elaboran a mano cada puro, resaltando valor cultural y una generación de empleos que representa esta industria.

Durante la visita, la embajadora destacó el vínculo histórico y comercial entre ambos países a través del tabaco y expresó “Mi recorrido por Arturo Fuente, sus trabajadores e instalaciones, me hizo reflexionar sobre cómo un puro dominicano premium, maridado con el distintivo bourbon estadounidense, es una metáfora de lo que une a nuestras naciones, especialmente la celebración y preservación de nuestras respectivas identidades nacionales.”

La embajadora estuvo acompañada por Iván Hernández Guzmán, director del Instituto del Tabaco de la República Dominicana (INTABACO), con quien también recorrió otras empresas del sector ubicadas en Santiago, destacando la importancia estratégica de la industria tabacalera para la economía dominicana y su impacto en la generación de empleos y exportaciones.