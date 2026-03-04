Comienzan a llegar ayudas para afectados por inundaciones en Gaspar Hernández

A una semana de las inundaciones que impactaron varias comunidades de la provincia Espaillat y a tres días de la visita del presidente Luis Abinader, comenzaron a materializarse las ayudas destinadas a miles de familias afectadas por el desbordamiento de los ríos Joba y Yásica, en el municipio de Gaspar Hernández.

Las crecidas de ambos afluentes provocaron severos daños en viviendas, enseres del hogar y vías de comunicación, dejando a numerosas familias en condiciones vulnerables y a la espera de asistencia oficial.

Tras el recorrido realizado por el mandatario en las zonas afectadas, brigadas y equipos de distintas instituciones iniciaron la entrega de ayudas humanitarias que incluyen alimentos, colchones, electrodomésticos y materiales de construcción, como parte de la respuesta gubernamental ante la emergencia.

Las autoridades informaron que el proceso de distribución continuará en los próximos días hasta cubrir la totalidad de los damnificados, mientras avanzan las evaluaciones técnicas para ejecutar soluciones definitivas en las áreas más impactadas.

Sectores aún bajo lodo

En sectores como Beragua, El Caimán, Yásica, La Jaiba y zonas céntricas incluida la calle Del Sol el panorama sigue siendo crítico. Varias vías permanecen cubiertas de sedimentos y numerosas viviendas continúan anegadas, lo que obliga a decenas de familias a sacar muebles, colchones y electrodomésticos a las aceras, en un intento por recuperar parte de sus pertenencias.

Reconstrucción de viviendas

El Gobierno, a través del Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED), informó mediante su equipo de comunicaciones que desde el pasado fin de semana se trabaja en la reconstrucción y reparación de viviendas afectadas que no están ubicadas en la ribera del río Joba.

La asistencia del MIVED consiste en la entrega y colocación de zinc, cemento, varillas y madera para la rehabilitación de las estructuras dañadas.

Reconstrucción de aulas

La Dirección de Infraestructura Escolar (DIE), dependencia del Ministerio de Educación (MINERD), trabaja de manera acelerada en la rehabilitación de siete planteles escolares afectados por el desbordamiento del río Joba.

El director de la DIE, Roberto Herrera, supervisó las intervenciones en los centros impactados y garantizó que en una semana estarán listos para reanudar la docencia en el municipio.

Durante un recorrido por las escuelas afectadas, el funcionario constató daños considerables, incluyendo pérdidas de mobiliario, archivos, electrodomésticos y material gastable.

Entre los planteles intervenidos figuran la Escuela Básica Juan Pablo Duarte, en la comunidad El Caimán, que sufrió daños severos y el derribo parcial de su verja perimetral; el centro educativo Martina Villa de Mejía, en el sector La Hoya; y la Escuela Primaria profesora Baudilia López, en Mata de Guanábano, entre otros.

El Gabinete de Política Social entregó más de RD$25 millones en medicamentos e insumos médicos a las comunidades afectadas, como parte de la respuesta inmediata ante la emergencia provocada por las intensas lluvias.

Los fármacos fueron donados gracias a un acuerdo de colaboración entre el Gabinete Social y la Fundación El Buen Samaritano.

La entrega se realizó en el Cuerpo de Bomberos de Gaspar Hernández y estuvo encabezada por el director de Salud del Gabinete Social, Guillermo Moringlane, en representación de la coordinadora Geanilda Vásquez.

Tras la visita presidencial del pasado domingo, permanecen en la zona representantes de los ministerios de Obras Públicas y de Vivienda, así como del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), el Servicio Nacional de Salud (SNS), la Dirección de Infraestructura Escolar, los Comedores Económicos y el Plan de Asistencia Social de la Presidencia.

En la jornada también participaron el alcalde Abelito Suriel; el director provincial de Salud, doctor José Jerez Camacho; y los directores de las juntas distritales de Joba Arriba y Villa Magante, Dibanny Martínez y Balaan Ramos, respectivamente.