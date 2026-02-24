Detienen mujer en Espaillat tras interpretar el Himno Nacional en ritmo urbano

El Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional informaron sobre la detención de una mujer que interpretó el Himno Nacional Dominicano con base rítmica de dembow durante una actividad de karaoke realizada en un centro de diversión del municipio San Víctor, en la provincia Espaillat.

La detenida fue identificada como Amarilis Brito, cuya actuación fue grabada en video y posteriormente difundida en redes sociales, donde se virilizó rápidamente, generando reacciones encontradas entre los usuarios.

De acuerdo al informe policial varios de los presentes en el establecimiento consideraron la interpretación como una falta de respeto a uno de los principales símbolos patrios, lo que motivó la intervención de las autoridades para investigar las circunstancias del hecho.

Brito fue puesta a disposición del Ministerio Público en esta provincia y, según se informó, en las próximas horas será presentada ante un tribunal, que determinará si procede alguna medida conforme a lo establecido en la legislación sobre el uso de los símbolos patrios.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles específicos sobre posibles cargos o sanciones, mientras el caso continúa bajo evaluación.

El Himno Nacional Dominicano, cuyas letras fueron escritas por Emilio Prud’Homme y musicalizado por José Reyes, fue adoptado oficialmente en 1934.

Junto a la bandera y el escudo, constituye uno de los emblemas fundamentales de la identidad nacional. Su interpretación está tradicionalmente asociada a actos solemnes y ceremonias oficiales, bajo normas de respeto establecidas por la ley.

Algunos de los presente en dicha actividad consideran que se trató de una expresión artística desacertada, otros sostienen que los símbolos patrios deben preservarse con estricta solemnidad.