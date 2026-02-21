Adolescente atropellada en Neyba soñaba con ser médico

La muerte trágica de la estudiante de 14 años de edad, Yomailis Penélope Feliz Sosa, en el Barrio Cerro al Medio en Neyba, ha destrozado a familiares, vecinos, amigos y compañeros de clases que acudieron al sepelio la mañana de este sábado.

La adolescente, quien cursaba el tercero del bachillerato en el Politécnico San Bartolomé, regresaba de clases cuando fue atropellada por un minibús del transporte público cerca del mediodía el pasado viernes.

"La guagua estudiantil estaba parada y la de pasajeros públicos no se detuvo y por eso me mató mi niña, mi princesa que era una niña meritoria, una niña buena, alegre un ejemplo y ya no la tenemos", dijo el padre de la víctima, Rainer Alexander Feliz Novas.

Con lágrimas en su rostro y visiblemente apenado, el progenitor recordó que su hija soñaba con ser médico a los 23 años y se preocupaba por sus estudios.

Rainer Alexander, no podía detener sus llantos aun cuando hablaba para este medio informativo.

No fue posible conversar con Mayolin Carolina Sosa Feliz, en medio de la tristeza por la muerte de su hija Yomailis Penélope. Empero, su esposo, pidió justicia.

"Lo único que necesitamos es que se haga justicia porque mi niña venía de la escuela, venía en un transporte estudiantil que estaba detenido y el chófer de la guagua de pasajeros no se detuvo", dijo Feliz Novas.

El conductor del minibús fue identificado como Enyerson Salvador Mejía, quien se entregó a las autoridades y se encuentra detenido en el Departamento de la Policía Nacional en esta jurisdicción.

El abogado Wander Diaz, informó que acaba de apoderarse del caso de parte de la familia de la menor y considera que no se trata de "un simple accidente" sino de una situación agravada por la velocidad en la zona urbana y tratarse de un vehículo del transporte escolar.

"Tampoco el conductor se detiene. Entonces, tenemos dos circunstancias agravantes ya cuando tengamos la notificación del expediente, que se va a conocer en las próximas horas, vamos a deducir las demás circunstancias sobre el caso", expresó el profesional del Derecho.