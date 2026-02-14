Abinader ordena supervisar retrasos en obras de la calle Del Sol

Tras los retrasos registrados en la construcción de un túnel para el cableado subterráneo en la calle Del Sol, el presidente Luis Abinader dispuso el envío al lugar del ministro de la Vivienda y Edificaciones, Víctor Ito Bisonó, para supervisar el avance de la obra y requerir explicaciones a los ingenieros responsables del proyecto.

Durante una visita a la zona, el funcionario sostuvo un encuentro con comerciantes, quienes han denunciado afectaciones económicas provocadas por los trabajos de construcción.

En el recorrido participaron autoridades, ingenieros encargados del proyecto, empresarios y representantes de asociaciones vinculadas al desarrollo económico de la ciudad.

Bisonó destacó la importancia de acelerar el cronograma de ejecución sin comprometer la calidad de los trabajos y exhortó al contratista a evitar nuevos retrasos en la obra.

“Por instrucciones del presidente Abinader estamos dando seguimiento directo a esta intervención. Sabemos el impacto que ha tenido en el comercio de la zona y por eso trabajamos para acortar los tiempos en la medida de lo posible, garantizando que la obra quede con la calidad adecuada”, expresó el ministro.

Agregó que el Ministerio dará seguimiento constante a los trabajos para solucionar cualquier eventualidad que pueda surgir durante la ejecución del proyecto. El proyecto de readecuación del cableado contempla tres etapas, que incluyen la construcción de un túnel de servicios subterráneo para organizar y modernizar las redes.

Pese a que la obra está siendo ejecutada por la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial, que dirige Ángel de la Cruz, fue el ministro de vivienda y edificaciones que acudió a supervisar la obra por disposición del presidente Abinader.

La obra abarca aproximadamente 1.2 kilómetros de la calle Del Sol, en el centro histórico de Santiago. Sin embargo, la terminación del primer tramo, comprendido entre las vías Cuba y Sabana Larga, ha sido pospuesta en tres ocasiones por los ejecutores, situación que ha generado preocupación en los sectores comercial, transporte y empresarial.

En representación del sector comercial de la calle Del Sol, el comerciante Marcelino Fernández manifestó su inconformidad con el desarrollo de la obra, alegando que los plazos establecidos inicialmente no se han cumplido.

Fernández afirmó que el comercio formal representa uno de los principales contribuyentes fiscales del Cibao y de los mayores generadores de empleos en la región, por lo que advirtió que la prolongación de los trabajos podría provocar el cierre de negocios y la pérdida de empleos.

Señaló, además, que desde el inicio del proyecto se habían advertido posibles dificultades relacionadas con filtraciones de agua en el subsuelo, situación que, a su juicio, ha influido en la lentitud de los trabajos.

“El proyecto inicialmente tenía una duración estimada de un año, pero al ritmo actual podría extenderse a más de dos años, lo que afectaría considerablemente la actividad comercial y la recaudación fiscal”, expresó.

En el recorrido también estuvieron presentes el alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, la gobernadora provincial, Rosa Santos, y el ingeniero encargado de la obra, Fabián Maríñez.